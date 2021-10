Los psicólogos de Aplaca admiten que su encuesta no tiene valor diagnóstico

El perito de la defensa argumentó su posición. «El procedimiento de evaluación es un cuestionario y diagnóstico no hay porque no se explora al paciente», dijo. «La exploración es lo que te permite hacer un diagnóstico y descartar otras causas. Si no exploras no puedes ni valorar los signos», añadió. Ladrón de Guevara señaló también la falta de entrevista personal o información sobre patologías previas de los afectados y remarcó que apenas 63 de los 123 afectados por los seísmos participaron en la encuesta. «Entiendo que no es representativa», apuntó, además de señalar un «error básico» del mentado informe, que se apoya en estudios que analizan el impacto de terremotos «muy distintos» como los ocurridos en El Salvador o Nueva Zelanda, de mayores intensidades y consecuencias. «No es comparable, falta el elemento objetivo», zanjó.

Anteriormente, los psicólogos defendieron la conclusión de su informe, que apunta que los reclamantes sufrieron «afectación emocional por experimentación de hecho traumático». «No se ha planteado una pericial diagnóstica» --matizaron-, por lo que evalúan «la percepción subjetiva» de los afectados. «Ansiedad, alteración del sueño y una hiperalerta generalizada» son algunos de los aspectos que valoraron. No se realizaron evaluaciones clínicas ni se tuvieron en cuenta los antecedentes de estas personas.

El presidente

Entre los testigos que declararon ayer estuvo el presidente de la asociación Aplaca. Los 123 miembros de la misma reclaman cada uno 15.000 euros de indemnización a la empresa Escal UGS por daños morales. Ni los testigos ni los peritos pudieron precisar cómo han llegado a reclamar esa cifra exacta, que ha ido variando durante la instrucción, según los abogados de la defensa. La sexta sesión del juicio sobre el almacén de gas situado frente a las costas de Vinaròs se celebra hoy con otras periciales.