La DGT, en su protocolo Covid, establece el uso obligatorio de mascarilla a la hora de realizar cualquiera de las pruebas para obtener el carné de conducir. Sin embargo, la nueva norma que han sacado a la luz desde la Dirección General de Tráfico establece que no se pueden utilizar mascarillas negras cuando se vaya a realizar una prueba e indican una buena razón para que no se utilice.

Aunque la medida no ha quedado expuesta de polémica, desde el máximo organismo del tráfico en España aclaran que tan solo es una recomendación y no una obligatoriedad. Además, aclaran que tan solo hace referencia a la prueba teórica y que en la práctica no hay impedimento para llevarla de color negro.

¿Por qué desaconsejan el uso de la mascarilla negra?

El argumento que utiliza Tráfico para que no utilicen los examinados la mascarilla de color negra es que, dado su alto grado de opacidad, resulta más sencillo ocultar algún dispositivo electrónico como unos auriculares. Según confirma la DGT, se han encontrado casos de personas que acuden al examen y la aprovechan para ocultarlos.

Las medidas covid establecen que “es imprescindible para realizar un examen práctico o teórico del permiso de conducir”. y añaden que "la mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula de exhalación que cubra la nariz y boca".

Aunque no prohíbe explícitamente llevar este color en la mascarilla, el examinador puede solicitar que se descubra la cara para comprobar que no lleva ningún tipo de aparato electrónico o pueden pedir que se cambie la mascarilla por otra que le pueden ofrecer en el momento. "En caso de no aceptar alguna de estas condiciones no podrán acceder al examen" explican desde la DGT.