Una de cada cinco ofertas de empleo en Castellón es de oficios tradicionales

Una empresa de Castellón busca un fontanero para la instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios en edificios industriales, comercios y comunidades de propietarios. Otra compañía, también de la capital, precisa incorporar a su plantilla un conductor-repartidor de bombonas de butano. Y otra empresa, esta vez de Onda, requiere un mecánico para montar neumáticos de camión. Son solo tres ejemplos de ofertas de empleo publicadas en los últimos días en el portal Infojobs y que demuestran como las sectores como la construcción o el transporte buscan a la desesperada trabajadores para subirse a un andamio, hacer una instalación eléctrica o conducir un camión.

Los empresarios llevan días advirtiendo que los oficios tradicionales no tienen relevo y los datos les dan la razón. Infojobs publicó durante el pasado mes de octubre 2.637 ofertas de empleo en la provincia y casi una de cada cinco vacantes (el 18,8%) buscaba perfiles de fontaneros, carpinteros, electricistas, albañiles o camioneros, según cifras facilitadas por el portal al diario Mediterráneo. Tras la categoría de profesiones, artes y oficios (donde se engloban las profesiones tradicionales), le sigue la de compras, logística y almacén, que acapara el 13,9% de las vacantes. Otro 13,5% de las ofertas publicadas por este portal demanda vendedores y comerciales.

Más albañiles que vendedores

Pese a que las campañas del Blakc Friday y Navidad están a la vuelta de la esquina y van a suponer un revulsivo para el mercado laboral (la ETT Adecco, por ejemplo, prevé casi 21.000 contrataciones en la provincia entre noviembre y enero), las empresas de Castellón necesitan más conductores, fontaneros o albañiles que vendedores o profesionales especializados en logística. «La situación es desesperante. Buscamos profesionales pero no hay manera de encontrarlos porque no hay», coincidían esta semana Javier José Luis Domingo, secretario de la asociación de instaladores eléctricos de Castellón (Aiecs) y Javier González, presidente de la asociación provincial de instaladores de agua, gas y calefacción (Apimagc).

La situación de falta de relevo generacional por la que atraviesan estos colectivos es tan crítica que patronales y asociaciones calculan que en la provincia faltan por cubrir más de 4.000 vacantes. Un déficit que impide que puedan acabar en tiempo y forma las obras que tienen proyectadas y dispara las listas de espera.