Miedo al colapso burocrático por la avalancha de peticiones para las renovables

La necesidad de sustituir fuentes contaminantes por energías renovables ha supuesto una avalancha de proyectos en los últimos años, pero el visto bueno a estas solicitudes no va al mismo ritmo que las intenciones de los promotores. Antes hay que pasar por el filtro de la burocracia, y en el caso de la Generalitat valenciana supone enfrentarse a procedimientos de tres consellerias diferentes.

El presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, reconoce que en los últimos tiempos se ha dado una mejoría. «Los primeros en presentarse ya tienen los trámites avanzados, pero sigue el miedo al colapso administrativo», comenta. El Consell aprobó en verano del pasado año un decreto ley para agilizar la implantación de renovables, de modo que la Conselleria de Economía, a través del área de Industria, es la única puerta de entrada. Pero todo debe contar con el acuerdo de este departamento, además de los dictámenes de urbanismo, que corresponden a Política Territorial, y medio ambiente, en el área de Transición Ecológica.

Fecha límite

Hay una fecha que preocupa especialmente, y que está cada vez más cerca, la del 25 de abril del 2022. «Los proyectos que en ese día no tengan la declaración de impacto ambiental (DIA), pierden los derechos de conexión, se frustra la expectativa de negocio y los meses se preparativos se quedarían en balde», señaló Lacruz. No todos los planes presentados tienen esa fecha límite, pero sí una gran mayoría, que se presentaron en cuanto fue posible, a raíz del Real Decreto-ley 23/2020 del Gobierno. Transcurridos unos meses, si no hay visto bueno se debe volver a la casilla de salida con el riesgo de perder los derechos de conexión, que en la práctica invalidan los proyectos.

Gran volumen de trabajo

Desde la Conselleria de Economía reconocen que el volumen de trabajo relacionado con la gestión de estos planes es enorme, y esto ha supuesto problemas de gestión, pero señalan que en las últimas semanas una gran parte de las peticiones de los empresarios ya se encuentran muy avanzadas y es cuestión de semanas que vean culminado el proceso. Para ello en algunas áreas de la Generalitat se ha destinado a personal de forma específica ante este asunto, y existe la voluntad de que no se pierdan oportunidades de generar renovables a causa de una demora de la Administración.

Desde Avaesen comentan que por cada kilovatio presentado hay que depositar 40.000 euros de fianza, y el 20% de esa cantidad no se recuperaría. En cuanto a los parques eólicos, desde Industria mencionan la voluntad de agilizar las tramitaciones para contar con los nuevos parques proyectados.