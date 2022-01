Los incendios en viviendas vuelven fuerte tras caer por el confinamiento

Los datos a la baja de incendios en viviendas que registró Castellón durante el 2020, en pleno inicio de la pandemia, han quedado en un espejismo al repuntar de nuevo en este 2021, multiplicándose por 2,5, un 151% más: de 91 a 229. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón explicaron que se regresa a las cifras habituales, con una media anual que supera ligeramente los 200. «Durante el confinamiento, aunque podría haber más riesgo de accidentes al pasar más tiempo en casa, también por ello se estaba más alerta y se detectaba antes cualquier riesgo. En muchas ocasiones, el fuego se originaba por dejar comida cocinándose e irse a comprar, y esto no ocurría», indicaron. Además, los técnicos constataron que este paréntesis se dio en 2020 también en la provincia de Valencia.

Los incidentes con un desenlace fatal en la provincia el año pasado se saldaron con 11 heridos y cinco fallecidos: tres en incendios en Cabanes, Torreblanca y Benicàssim; y la intoxicación por monóxido de carbono de un brasero de otras dos personas en Llucena.

Pablo Vila, Inspector Jefe del Consorcio, incide en cómo actuar si detectamos un incendio en nuestra casa, tras el reciente suceso en EEUU: «Lo más importante es ponernos a salvo. Y, si podemos, intentar cerrar la puerta de la habitación donde está el fuego e inmediatamente abandonar la vivienda cogiendo las llaves y cerrando la puerta al salir. Con esto se minimiza el riesgo de que el humo se extienda por todo el hueco de la escalera y afecte a más vecinos». Y citó el ejemplo «del pasado domingo, en un edificio del Bronx de Nueva York, donde murieron 17 personas, entre ellas ocho menores, y todos por el humo». «Los bomberos confirmaron que encontraron a decenas de personas por las escaleras afectados por el humo que se extendió desde la vivienda incendiada al no tener la puerta cerrada», lamentó. Y es que, en incendios atendidos en Castellón, se han encontrado con puertas de protección de rellanos abiertas o las de los garajes, propagándose el humo hacia arriba.

Los profesionales aconsejan, ante un incendio en un bloque de viviendas en altura, si abres la puerta y hay humo, no salgas, sino que permanezcas en casa, pongas una toalla húmeda por la parte de abajo de la puerta para que no entre humo y te sitúes si es posible en una habitación con ventana que dé a la calle y avises al 112 de qué ocurre y tu ubicación. Ahora todo el día tiene teléfono móvil y vale la pena informar de que estoy en tal planta y en tal estancia que da a la calle. Si el incendio se ha originado en una planta inferior a la tuya, el humo subirá; y si es en la zona superior, irá hacia arriba, a no ser que llegue al máximo del techado y no tenga otra salida y se desplace de nuevo hacia abajo.

Más detectores de humo en las viviendas

Otro punto clave es generalizar el uso de detectores de humo, aún en pocas viviendas. El diputado de Bomberos, Abel Ibáñez, indicó que «tener este dispositivo en nuestra casa puede llegar a salvarnos la vida al avisarnos en los primeros momentos en que se produce un incendio, especialmente cuando dormimos». La Diputación los instala gratis para mayores de 65 años. El origen de estos incendios en Castellón sobre todo se da en la cocina (es clave mantener limpios los filtros de campana extractora), en chimeneas (a veces no solo se destruye el tubo sino que se propaga al techo y estructura de la casa de pueblo o en la costa), estufas (con más frío en 2021, han subido los casos) o por sobrecarga eléctrica (que quema el plástico de la regleta y pasa a cortinas, sofá..). Los bomberos, especialmente en invierno es clave prevenir con un buen mantenimiento de las chimeneas y prestar atención a los elementos calefactables.

Este balance no incluye las intervenciones en incendios en otro tipo de inmuebles, como los industriales o en locales comerciales (ej. hostelería).