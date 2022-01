"El convenio de la hostelería se firmará como muy tarde a mediados de marzo"

Los efectos de la reforma laboral en los principales sectores de la economía castellonense, la negociación de los convenios colectivos y las últimas cifras del paro son asuntos que centran la actualidad del empleo. El responsable de CCOO en la provincia hace sus valoraciones y las previsiones para los meses que están por venir.

Los últimos datos del paro y la Seguridad Social muestran que son buenos momentos para el empleo en la provincia. ¿Por qué se dan estas cifras cuando hay sectores que aún no se han recuperado de la crisis del covid?

Castellón no está aislado de su entorno. A nivel estatal ha habido una reducción del paro que también nos toca a nosotros y vemos que las medidas del Gobierno de ayuda a los trabajadores y las empresas han ayudado al empleo.

Otros indicadores, como la inflación, han ido peor. Los precios han subido un 6,5% en España y el 7,3% en Castellón. ¿Cómo le afecta esto a los trabajadores?

Pierden poder adquisitivo y eso lo que provoca es que sea más complicado cumplir con un proyecto vital. Son cosas contra las que hay que luchar y la reforma laboral debe ayudar para que se mejore.

Los contratos indefinidos en Castellón están por encima de la media nacional, pero no llegan al 15%. ¿Qué se puede hacer para incrementar este porcentaje y tener un empleo más estable?

La reforma laboral incluye apartados para luchar contra la temporalidad, por lo que muchos contratos pueden ser indefinidos o fijos discontinuos. Algo que será muy bueno para sectores con alta estacionalidad en Castellón como la hostelería o una parte de la agricultura. Además, si damos importancia y vida al interior en turismo y luego complementamos con formas de cultivo diferentes a los cítricos se puede luchar contra esta temporalidad tan extendida.

Otro caballo de batalla es el incremento del salario mínimo. En los últimos años se han aplicado subidas. ¿Ya se puede evaluar qué efecto ha tenido sobre el empleo, o las circunstancias de la pandemia nos impiden hacer una foto fiel de los resultados?

Que el covid impide hacer una foto real, en la economía y otras cosas, es evidente. Pero hemos visto que las medidas han dado resultados como el mantenimiento de la empleabilidad. Subir el salario mínimo no es malo para nada y ahora queremos para el 2022 llegar a los 1.000 euros y para el 2023 llegar al 60% del salario medio, como establece la carta social europea. Si los trabajadores tienen más poder adquisitivo se crea más gasto y la economía se mueve.

En los últimos tiempos han aumentado las contrataciones en servicios públicos como la sanidad o la educación. ¿Los impuestos que paga el sector privado son suficientes para afrontar este incremento del gasto?

Los contratados por el sector público también pagan impuestos. Pero creo que las tasas tienen que ser más proporcionales y progresivos, de modo que quien más gane más pague. También hay que reducir el peso de los impuestos directos, como el IVA o los peajes en las autopistas, que no afectan igual a los trabajadores con salario mínimo que a aquellos que ganan 10 veces más esa cantidad.

¿Castellón tiene más o menos funcionarios de los que toca?

Depende de la administración. Las hay que tienen un déficit, como en educación o en la Seguridad Social, inspección de trabajo o de Hacienda. También hay administraciones, como municipios del interior, a las que les cuesta tener a sueldo el personal que les correspondería, y deberían tener ayudas. Y luego hay que estructurar las relaciones de puestos de trabajo. Hay que actualizarlas, porque algunos puestos no tienen sentido, y redefinir sus funciones.

Volviendo con la reforma laboral, ¿habrá muchos cambios con respecto a la normativa vigente desde el 2012?

La reforma nos ha dejado contentos, pero no satisfechos. Supone una mejora para la clase trabajadora. Todo lo que se ha modificado en ningún momento es regresivo, cosa que no había pasado nunca, pero no está cerrado. Hay que seguir con la modernización y mejora de las condiciones laborales. Es muy importante que se haya dado un paso importante en calidad y estabilidad en puestos de trabajo. Podremos estar en una posición mejor de la que estábamos a la hora de negociar convenios, y para tener mejoras salariales y de derechos laborales. También se lucha contra el despido, con alternativas, que como se ha demostrado con los ERTE, han supuesto una flexibilización de las relaciones laborales, de forma que se evite llegar en la mayoría de los casos al despido.

«La reforma laboral será muy buena para los sectores de la provincia con una alta estacionalidad»

Castellón tiene pendiente la renovación de convenios de sectores importantes como el azulejo, la hostelería, el transporte de mercancías por carretera o la limpieza. ¿Cuándo se verá un acuerdo, y cuáles llegarán antes?

El transporte está enquistado, es complicado pero esperamos que en el futuro haya avances. En hostelería creo que cuesta más de lo que pensábamos pero creo que durante el mes de febrero como muy tarde a mediados de marzo se firmará. El de limpieza tiene avances y retrocesos, pero sé que no tardaremos mucho en firmar porque de lo contrario se retomarán las movilizaciones. Sobre el de la cerámica, es mejor que no tengamos prisa, porque hay condicionantes que afectan al sector, como la energía. Y veremos cómo se mantiene el sector, porque si los costes siguen como hasta ahora habrá empresas que desaparecerán o serán absorbidas por otras más grandes. Pero sé que cuando la situación se estabilice se llegará a un acuerdo.

Desde hace tiempo suenan los tambores de ERTE por los costes energéticos. ¿Se sabe cuánta gente está ya afectada por esta situación?

No tenemos cifras concretas. Son pocos todavía, aunque si la cosa dura mucho habrá empresas que lo sufrirán. Creo que el sector se tiene que mover, los sindicatos estamos en el mismo barco y hay que hacer fuerza a nivel estatal y de la Generalitat para que hablen en Europa y esto se regule, porque afecta a los trabajadores.

«La sector de la cerámica y los trabajadores estamos en el mismo barco»

La pandemia llevó a un incremento del teletrabajo, una modalidad que aún no se ha regulado del todo. ¿Tanto cuesta legislar de acuerdo con las necesidades de cada momento?

Las leyes nunca se actualizan según el día a día de la sociedad. La ley del teletrabajo no es como quisiéramos y no cubre todas las necesidades, aunque es trabajo de los agentes sociales incluir cláusulas referidas a esta modalidad. Es una de las cosas pendientes en la negociación colectiva.