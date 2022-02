En el plazo de unas pocas horas, un pueblo de Castellón ha pasado de una temperatura propia del invierno más duro a otra plenamente primaveral. Casi 24 grados de variación térmica ha registrado en ese periodo, una diferencia muy significativa y que está muy lejos de las que se han dado en otras localidades.

Se trata de Sorita, que ha pasado de los -4,3 grados que ha marcado la torre meteorológica de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) a 19,4. Son, respectivamente, la segunda temperatura más baja y la segunda más alta de toda la jornada en la provincia. Solo ha hecho más frío en Morella (-4,4 grados en la Fábrica Giner) y más calor en Cirat (19,7).

Los registros más altos se han quedado sin embargo lejos de los que se han marcado en los últimos días en la provincia, ya que se han alcanzado máximas de 24 grados.

Previsión

Cara al jueves, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas suaves en la provincia, que podrían llegar a los 21 grados en Segorbe o a los 20 en Atzeneta.

El viernes ya se notará un apreciable descenso del mercurio, con máximas de 17 grados en Castelló, y se agudizará el sábado, con previsión de que las temperaturas más altas no superen los 15 grados. Las temperaturas volverán a subir el domingo, según Aemet.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse, pero que no es exacta al 100%.