La pesca de Castellón decide mantener el paro ante la falta de respuesta del Gobierno

Las barcas de pesca de la provincia de Castellón tenían previsto salir el miércoles a faenar, después de dos jornadas con la flota amarrada, pero finalmente han optado por seguir en tierra como reacción a los elevados precios de los carburantes, que obligan al sector a trabajar a pérdidas, y por la falta de respuesta del Gobierno. El presidente de la Federación Provincial de Cofradías de la provincia, Sergio Albiol, explicó que el encuentro mantenido entre la secretaria de Estado de Pesca, Alicia Villauriz; y representantes de la federación nacional "no ha servido para nada, ya que desde el ministerio se han limitado a echar balones fuera y decir que todo depende de Europa". Pese a estas sensaciones, se planteaba volver a la actividad ante la falta de una postura unánime entre las provincias.

Los representantes de la pesca reclamaron ante la secretaria de Estado una serie de medidas para aliviar el sobrecoste en los carburantes. Entre ellas, la rebaja del gasóleo pesquero, que roza el euro por litro; o una reducción de pagos a la Seguridad Social. Villauriz explicó que estas actuaciones "deben analizarse junto al resto de sectores", y enfatizó que su objetivo es "garantizar el abastecimiento de los productos de pesca", sin ofrecer actuaciones adicionales. El secretario de la cofradía de Castelló, Manuel Albiol, destacó la diferencia entre España e Italia, "país que también está a la espera de las decisiones de la Unión Europea, pero que ha aprobado un paquete de 20 millones de euros en ayudas".

Las reivindicaciones se tratarán el lunes en un consejo de ministros de Pesca de la Unión Europa, tras la que habrá una reunión entre la federación nacional de cofradías y el ministro, Luis Planas. Del resultado de ambos encuentros dependerá el grado de la protesta. En estos momentos el sector en Castellón destaca que se pierde menos dinero con la embarcación amarrada que faenando, ya que los costes al alza no se compensan con un aumento equivalente del precio del pescado.

Pescaderías y restaurantes

Las dificultades en la pesca también se notan en los negocios que de ella dependen. Las pescaderías han funcionado estos días con normalidad, al poder conseguir género de grandes mercados, como el de Valencia. También señalaron que no se ha notado especialmente el paro "debido al temporal marítimo, que de todas maneras hubiera detenido al sector", comentó Sorin Coroban, de Pescados Isabel. En otro puesto del mercado de la capital de la Plana, Safont e Hijos, Grisel Torres, mencionó que en este arranque de semana "no tenemos el mismo género que en el resto de días", pero que deberán buscar otros proveedores para mantener su puesto.

En cuanto a la restauración, Nacho Boix, de la Tasca del Puerto, detalló que en estos dos días sin capturas de la lonja del Grau "hemos estado muy limitados, y no había gambas ni langostinos a las puertas de las fiestas de la Magdalena". En Casa Lola "no hemos podido servir fritura de pescado ni algunas de nuestras especialidades", dijo Lola Martínez. Además, los restaurantes también sufren el alza de los costes, "que no nos dejan márgenes de beneficio, son los más bajos de toda la vida", añadió.