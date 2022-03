Es imposible que exista un solo alumno en todo el mundo que obtuviera mejores notas que Vanessa Gumier García en cuarto de ESO. Es posible que la igualara, pero ninguno está en disposición de superarla, pues consiguió un 10 en todas ellas. Su carrera desde entonces no ha decrecido precisamente, como demuestra que esta joven de Burriana de 24 años haya sido recientemente reconocida por el Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica como una de las mejores graduadas a nivel nacional en Traducción e Interpretación de Idiomas.

Vanessa, que cursó esta licenciatura en la Universitat Jaume I de Castelló, comenzó su andadura académica en el Colegio Penyagolosa de Burriana, del que pasó al IES Jaume I en la misma localidad. En su salto a la UJI, que logró tras obtener un 13,1 sobre 14, compaginó durante los cinco años sus estudios con la investigación, pues colaboró en el Grupo TRAMA de Traducción para los Medios Audiovisuales y Accesibilidad.

En la actualidad, Vanessa está haciendo prácticas como profesora en el instituto en el que estudió tras cursar un máster de educación secundaria (imagen superior): “Lo intenté como autónoma y traduje alguna serie, pero el mercado está difícil. Traducía sobre todo para festivales de cine y en principio me dedicaré a la docencia porque siempre me he sentido muy cómoda en clase, aunque ser alumna está llegando a la fecha de caducidad”. La graduada de Burriana admite que su próximo paso puede ser el de “estudiar un doctorado para acabar como profesora en la universidad y seguir investigando”.

Su faceta como investigadora es precisamente una de las que más ha llenado la insaciable curiosidad de Vanessa, como ella misma admite: “Dentro del grupo TRAMA me dieron un reconocimiento en el año 2020 por el trabajo que hice sobre la aportación de los doblajes en Youtube por parte de los aficionados”.

¿Por qué estudiar Traducción e Interpretación de Idiomas?

Mirando el currículum de Vanessa, la burrianense hubiera podido entrar prácticamente en todas las carreras y universidades. ¿Por qué eligió esta carrera en la UJI? Así lo explica: “Es ideal para gente muy curiosa como yo. Siempre me ha gustado investigar y entender las cosas, aprender cosas de otras culturas y es una buena opción. Siento que he aprendido mucho”.

Cuando se le pregunta por la preferencia a la hora de ver contenidos audiovisuales en versión original o traducidos y doblados por profesionales contesta lo siguiente: “Cada uno que lo vea como quiera, pero en España son muy buenos en general y no pasa nada por verlo doblado. No tienes por qué entender todos los idiomas y es una buena opción”. Vanessa, eso sí, no sabe todos los idiomas, pero sí muchos, pues controla perfectamente el inglés, domina bastante francés y está estudiando ruso. Casi nada.