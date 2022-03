La junta directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) se ha congratulado del anuncio por parte de Volkswagen de la elección de Sagunt como sede de su futura fábrica de baterías para vehículos eléctricos, que generará una inversión cercana a 7.000 millones de euros y 3.000 empleos directos. Así, ha valorado su impacto para la economía de la Comunitat Valenciana en general y de la industria del sector del automóvil en particular. "Felicitamos a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Sagunt por su implicación en la consecución de un hito tan relevante para la economía y la sociedad de la Comunitat", apuntaron desde la AVE.

Este lunes tuvo lugar en València la reunión de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), a la que se han sumado cinco nuevos miembros tras la aprobación de su incorporación en la Asamblea General celebrada el pasado 22 de febrero: María José Félix (Helados Estiu), Myriam Gimeno (Grupo Gimeno), León Grau (Himiesa), Enrique Riquelme (Empresas del Sol) y José Miguel Rosell (S2 Grupo).

Antes de dar comienzo a la sesión, los miembros de la Junta Directiva han dedicado un emotivo reconocimiento a quien fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante y asociado de AVE, Juan Antonio Gisbert, recientemente fallecido, de quien han resaltado su liderazgo y sus valiosísimas aportaciones para el crecimiento del puerto.

Paro de transportistas

En el encuentro, entre otros temas, también se abordó el paro de transportistas. En este sentido, desde la entidad indicaron que, después de dos años de pandemia y en un contexto de aumento constante de la inflación, de los costes energéticos y de las materias primas, "España no puede permitirse ni un día más de paro de los transportistas, porque amenaza la recuperación económica y del empleo, además de constituir un serio riesgo de desabastecimiento tras más de dos semanas de protestas. Los indicadores económicos que vienen son muy negativos y la situación va a empeorar".

La junta directiva de AVE es consciente de que, si bien algunas de las reivindicaciones planteadas por los transportistas deben ser atendidas, bajo ningún concepto puede paralizarse un país y, menos aún, de forma violenta. "El Gobierno de España debe y debería haber asegurado el derecho a trabajar de todos aquellos transportistas que lo deseen, como hicieron desde el principio los países de nuestro entorno, y ser contundente con las acciones vandálicas que, lamentablemente, se están produciendo aún a día de hoy. Consideramos que la reforma que suprimió las penas de cárcel para quien coaccionara a otro para hacer una huelga, fue un error".

"Además, el Gobierno no puede ponerse de perfil, sino que debe negociar con los transportistas y adoptar medidas de carácter urgente e inmediatas orientadas a que el paro no siga adelante y se garantice la cadena de suministro, de manera que las empresas puedan atender a sus clientes con normalidad".

Se están dejando escapar demasiadas oportunidades

Ante las noticias publicadas en diversos medios de comunicación acerca de que la 37ª edición de la America’s Cup no se celebrará en València y que finalmente recaería en Barcelona, decisión confirmada ya por miembros del Gobierno catalán, la junta directiva de AVE lamenta profundamente que el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana "no se hayan implicado lo suficiente para conseguirlo, pese al apoyo mostrado por la sociedad civil en general y el mundo empresarial en particular". Según la estimación contemplada en un estudio en el que participó Cámara Valencia, la competición habría generado un impacto en la economía local superior a 400 millones de euros, con tres millones de euros para la rehabilitación de infraestructuras, un gasto potencial del turismo nacional y extranjero de 70 millones de euros, y la proyección internacional derivada de una audiencia mundial de 940 millones de personas.

"Tenemos constancia de que algún proyecto financiero de envergadura estaba barajando València y finalmente se irá a Málaga, como sucedió en su día con otros proyectos de telecomunicaciones en detrimento de Alicante", han apuntado.