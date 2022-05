Aviso de los expertos: el mosquito transmite graves enfermedades

Expertos en Salud Pública lo tienen claro: no tratar la plaga de mosquitos del modo más efectivo posible puede conllevar verdaderos problemas de salud en los humanos, ya que son transmisores de patologías poco comunes y peligrosas. Uno de los vectores que más preocupa es, sin duda, el mosquito tigre, una especie invasora que ya está localizada en 87 municipios de Castellón. Además, lanzan una clara advertencia y recuerdan que lo que ha sucedido, en los dos últimos veranos en municipios sevillanos, con el contagio del llamado virus del Nilo occidental que ha dejado ocho muertos puede llegar a producirse en las comarcas castellonenses.

«El año pasado se registró el primer caso de virus del Nilo en la Comunitat y fue en un caballo en la provincia de Castellón, por lo que hay que estar muy atentos y no bajar la guardia, porque fue en un animal pero, del mismo modo, podría haber sido en una persona», explicó el catedrático de Sanidad Animal y profesor de la Facultad de Veterinaria CEU Cardenal Herrera, Santiago Vega.

Combatir el problema

«Los mosquitos son transmisores de enfermedades, por lo que resulta una imprudencia no combatirlos de forma correcta, sabiendo que el riesgo cero no existe», indicó Vega, quien insistió en que, más allá de ser alimento de otras especies, los mosquitos no contribuyen al ecosistema, de ahí que se deba poner de modo equitativo la balanza entre salud y medio ambiente. El catedrático puso de manifiesto que cuántos más mosquitos haya más posibilidades hay de que transmitan enfermedades, como son el virus del Nilo, la chikungunya, el dengue y el zika.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro, abogó por la necesidad de combinar la salud humana con la animal y medioambiental para evitar que los mosquitos transmitan enfermedades que pueden comportar cuadros graves. «Los mosquitos son un problema de salud pública por las patologías que pueden contagiar, por lo que se requiere mucha prevención e inversión sanitaria para evitar este tipo de circunstancias», afirmó Navarro.

Diputación insiste en que se actúa contra la plaga

El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, aseguró ayer que es consciente de la preocupación que existe en todos los ámbitos y, en especial, en el sector turístico por la plaga de mosquitos que este año se ha adelantado debido a los grandes encharcamientos provocados en las zonas húmedas por las intensas lluvias caídas. «Los trabajos previos los hemos hecho, así como los planes de vuelo. A veces se piensa que el tratamiento aéreo es mejor que el otro y los técnicos nos dicen que no necesariamente. Tratar directamente en la zona con medios terrestres es igual de efectivo. Es una cuestión que estamos intentando y consiguiendo», explicó Martí. Asimismo, abogó por la coordinación entre los ayuntamientos, que se encargan del control dentro del casco urbano, y la Diputación que lo hace fuera. Informa Iván Checa.

Enfermedades

En el plan de acción de Sanitat sobre enfermedades transmitidas por vectores en la Comunitat se pone el énfasis en las distintas patologías, aunque desde la Conselleria afirmaron que no hay constancia del contagio autóctono de una de estas enfermedades por picadura de mosquito en Castellón.

Dengue

Es similar a la gripe cuyos síntomas son fiebre elevada y los síntomas siguientes: dolor de cabeza muy intenso, detrás de los globos oculares, musculares y articulares, náuseas o vómitos.

Zika

Ocasiona fiebre, artritis o artralgia pasajera, hiperemia conjuntival o conjuntivitis.

Chikungunya

Se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares.

Virus del Nilo

La afección grave provoca dolores de cabeza, fiebre, rigidez o convulsiones.