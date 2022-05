Castellón gradúa a 150 médicos al año pero solo oferta 112 plazas MIR

La creación de 606 plazas estructurales en centros de salud y hospitales públicos de Castellón para consolidar una parte importante de los refuerzos covid, que fueron despedidos hace un mes, no ha mitigado el déficit de personal que arrastran las plantillas, como han alertado colegios profesionales, sociedades científicas y sindicatos. El sindicato médico CESM-CV cifra en 300 los facultativos necesarios, como informó Mediterráneo.

La falta de contratos estables y las malas condiciones laborales están detrás de la falta de facultativos, pero también hay otro elemento importante que influye. Se trata de la insuficiente oferta de plazas para médicos internos residentes (MIR).

En concreto, la Universitat Jaume I (80) y la Universidad Cardenal Herrera CEU (70) gradúan a 150 médicos cada año, pero este número no se equipara con los puestos MIR que publica el Ministerio de Sanidad, si se tiene en cuenta que este ejercicio se han ofrecido en la provincia 112 plazas. Hay que recordar que, en España, un médico no puede ejercer si no completa el periodo de formación especializada.

Universidades

Por tanto, si dentro de una década, uno de cada cuatro médicos de la provincia se jubilará, urge garantizar el relevo generacional. Semanas atrás el vicedecano de Medicina de la UJI, Conrado Martínez, ya señaló que por muchos estudiantes de Medicina que salgan si las plazas de MIR no se incrementan se produce un cuello de botella. Este experto considera que habría que aumentar las especialidades, por ejemplo, explica, en Pediatría.

Y es el que principal déficit en la provincia se localiza en esta especialidad, así como en Psiquiatría, Reumatología, Medicina de Familia o Anestesia.

Por su parte, la vicedecana de la Universidad Cardenal Herrera CEU, Mª Amparo López, remarcó que ante el envejecimiento de la plantilla se debería garantizar «un buen equilibrio» para que los egresados puedan optar a plazas MIR, y los residentes a cubrir las vacantes por jubilación.

Casi 500 médicos se jubilarán en una década

Desde el Colegio de Médicos de Castellón consideraron ayer «necesaria» la ampliación de plazas MIR, ya que recordaron que, en esta década, está previsto que se jubilen 468 profesionales en la provincia, que representa el 20% de los 2.864 médicos colegiados en Castellón. De todos modos, «si ese no va acompañado de una mejora de las condiciones laborales, los médicos recién formados seguirán yéndose a la medicina privada, a otras comunidades o al extranjero. Perdiéndose así la importante inversión realizada en su formación», apuntaron desde la entidad.