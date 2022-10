Las azulejeras harán puentes festivos para reducir producción y aligerar estoc

Fuentes del sector afirman que no será un caso aislado en las próximas semanas, y avisan de que serán muchas las factorías las que aprovecharán las jornadas y puentes festivos que quedan hasta finales de año para reducir la actividad, con el doble objetivo de dar salida a su abultado estoc y aminorar unas facturas del gas que se comen un elevado porcentaje de la facturación de las fábricas. En algunos casos se concederán días festivos a quienes no los hayan consumido en el presente año, mientras que en casos como la propia STN ya se ha indicado a los empleados que pueden acogerse a días a cuenta de las vacaciones del año que viene.

Este panorama provoca una reacción en cadena. Si hay un descenso de la producción en la cerámica, también habrá una disminución en la demanda de esmaltes y fritas. Por este motivo la asociación que agrupa a estos fabricantes, Anffecc, ha señalado esta misma semana que ya hay hornos parados, y que se han presentado los primeros ERTE, ante la necesidad de tener que rebajar temporalmente la masa laboral por una caída de pedidos.

¿Cómo es posible que el apagado de hornos se produzca ahora, cuando ha bajado su cotización? La respuesta hay que encontrarla en el funcionamiento del sistema gasista para las industrias. El precio de referencia para la mayoría de fábricas, el TTF de los Países Bajos, ha bajado esta semana de los 100 euros por megavatio hora, pero esta cifra se suele aplicar para dentro de un mes. El coste real en estos momentos es justo el que marcaban los mercados en septiembre, que duplica esta cotización. Este método se utiliza para que las empresas tengan un cálculo claro de lo que les costará el suministro. El de estas fechas es tan elevado que seguir fabricando implica perder dinero, y se aconseja parar.

El otro factor que justifica la gran preocupación en el motor de la economía castellonense son las primeras señales de una ralentización de las ventas. Las exportaciones hasta agosto muestran un aumento de la facturación del 13,84%, pero en volumen ya hay una caída del 16,47%.

El tráfico marítimo desciende más del 25%

El puerto de València es el que registra un mayor tráfico de productos cerámicos destinados a su comercialización por vía marítima. Los azulejos están englobados dentro del apartado de materiales de construcción, y las cifras de septiembre muestran que salieron con destino para su venta un total de 17.351 contenedores. En el mismo periodo del 2021 fueron 23.262. Un 25% menos. Hay empresarios que señalan que esta merma ha sido superior "de hasta el 30%", señalan. A punto de finalizar el mes de octubre el movimiento "sigue bastante parado", añade.

La última edición de la feria de Bolonia, Cersaie, puede ser una ayuda para la recta final del año, aunque no tiene un efecto inmediato. Habitualmente los pedidos que se realizan se hacen sobre colecciones nuevas y no de aquellos diseños disponibles en estoc. Esto implica un periodo de 30 a 40 días para tenerlos listos, señalan desde el sector, por lo que las primeras cargas podrían estar listas a partir de la próxima semana. "Se va a ver un repunte, aunque lo más preocupante no será el cierre del 2022, sino lo que ocurra en el 2023", destacan.