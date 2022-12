Este viernes se ha estrenado la canción ‘Te recordaré’ interpretada por Nuria Palma. “Es la canción de mi vida. David siempre quiso que hiciera una canción yo sola porque era como un hermano y la canto desde el corazón”, asegura la artista de Castelló, que se ha estrenado con este tema en solitario.

La emotiva canción está dedicada a David, un subinspector de la Policía Nacional de Castellón muy querido tanto en el cuerpo como por todas las personas que pasaron por su vida. Fallecido a los 38 años después de luchar durante los tres últimos años contra un glioma de tronco encefálico, un tipo de tumor del sistema nervioso central, es recordado por Nuria como “una persona muy noble, súper correcto, leal, fiel, buen padre, buen hermano y buen amigo y una persona 10 como las que ya no quedan”.

La artista acompañó al subinspector en su lucha contra su enfermedad y ha estado asesorada por los propios hermanos de la víctima, Susana y José, a la hora de crear esta canción: “Estoy muy orgullosa del resultado porque ha quedado todo como quería, tanto el videoclip, que hemos podido grabar en el Auditori de Castelló, como la letra, que está escrita por David Renau”.

Nuria Palma prosigue emocionada a la hora de hablar de ‘Te recordaré’ y de su amigo, que dejó un hijo que va a cumplir cinco años este mes de enero: “Aunque haga 200 canciones más, ninguna la voy a cantar con este sentimiento. Me ha costado ocho meses de trabajo, pero estoy encantada con el resultado y estoy segura de que a él le encantaría, porque le hago muchos guiños. Era apasionado de Manu Carrasco y de este tipo de música; estoy segura de que la escuchará desde el cielo”.

Nuria, que al margen de amiga era vecina de David, habla de él en estos términos: “Quiero que todo el mundo sepa que nos dio una lección de vida. A pesar de que sabía que estaba malito, nos daba fuerzas a todos los que estábamos con él y luchó hasta el último momento. Nadie nos esperábamos este final; teníamos la esperanza de que saliera bien”.

Nuria Palma ha cantado hasta ahora varios temas junto a su pareja Toni H, y esta canción es el estreno en solitario de “una soñadora que siempre ha querido ser cantante. Pese a que estudié en el Conservatorio, siempre me dio vergüenza cantar en público y trabajaba como camarera, pero Toni me escuchó cantar en casa y me convenció para acompañarle en la música. Ahora me dedico cien por cien a ello”.