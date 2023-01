La borrasca Gérard está desplegando sus efectos en Castellón, especialmente en forma de unas rachas de viento huracanadas que han alcanzado en las últimas horas los 145 k/h.

Así lo marcan las torres que la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) tiene desplegadas a lo largo de toda la provincia. El récord, con datos actualizados hasta las 10.50 horas, lo ha marcado Xodos, donde ha soplado a esta velocidad. Muy cerca se han quedado las rachas en El Toro (141). Otro municipio que ha vivido rachas huracanadas --más de 120 km/h-- ha sido Bejís.

De momento, no obstante, desde el Consorcio Provincial de Bomberos no han reportado ninguna incidencia importante a causa del viento, aunque han insistido en el mensaje de que no se enciendan fuegos, al estar en riesgo extremo de incendios.

Per a demà @GVA112 ha activat el nivell 3 de preemergència per risc extrem d'incendi forestal #IF en tot l'interior de la província. Des de @BombersDipcas insistim a extremar la #precaució i recordem que està prohibit encendre qualsevol tipus de foc en zona forestal. pic.twitter.com/3aG0QCHkW8 — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) 16 de enero de 2023

Sí que ha habido problemas en la provincia de Valencia, donde los bomberos han recibido 32 avisos por incidencias del viento, doce de ellas por ramas y árboles caídos, tres de ellas, sobre coches en l’Eliana, Alzira y Moncada. En estos incidentes no ha habido que lamentar daños personales.

Previsión del tiempo para hoy

En cuanto a la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana, esta indica que de esperan precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte, con cota de nieve descendiendo hasta los 900-1.000 metros.

Las temperaturas irán en ascenso excepto las máximas en la mitad norte, que tendrán pocos cambios. Así, Alicante registrará una mínima de 10ºC y una máxima de 21; Castelló, de 10 y 19; y València, de 10 y 20ºC.

Esta es la previsión para algunos municipios de la provincia: