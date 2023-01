Uno de cada cinco jóvenes de Castellón, Valencia y Alicante vive una masculinidad asociada con ideas tradicionales como que el varón es el sexo fuerte o la homofobia. Así lo desvela una encuesta financiada por el Instituto Valenciano de la Joventut (Ivaj), hecha a más de 400 personas de 15 a 29 años. Entre otras cuestiones, pedían que se posicionaran a favor o en contra sobre una serie de afirmaciones (ver cuadro adjunto). En base al grado de acuerdo o desacuerdo con las respuestas (del 1 al 4) se obtenía una media que definía si estaban dentro o fuera de la caja de la masculinidad tradicional.

La caja de la masculinidad

El 18,7% de los hombres está dentro de la caja de la masculinidad tradicional (6,8% de las mujeres). Un 68,2% de las féminas está fuera (40% de varones). El resto está entrando y saliendo de ella (39-41 de los hombres y 25% de las mujeres).

Dentro de esta caja, no obstante, hay bastante más personas de la derecha, clases altas y medias altas, con fuerte sentimiento religioso. Aunque la ideología define en menor medida la posición.

Respuestas

Entre el 14 y el 25% de los encuestados mostró su conformidad con estas ideas del macho dominante, en diferentes grados. Así, el 8,5% se declaró totalmente de acuerdo con que los hombres de verdad son heterosexuales y otro 13,2% estuvo de acuerdo.

Aun así, esta visión tradicional está más extendida ente los hombres. Entre el 25 y el 30% de los chicos dijo estar conforme con expresiones como la antes citada o con que un varón no debe ser afeminado, que debería resolver sus problemas personales por sí mismo sin pedir ayuda y con que un niño debe evitar jugar desde pequeño a cosas de niñas.

Las mayores diferencias en el género se dan en cuestiones que afectan directamente a la mujer, como que ellos recurran a la prostitución, que sea normal la infidelidad masculina si no hay sexo, que las piropeen o que tengan la última palabra en el matrimonio, con discrepancias de al menos un 15%. A ellas se une el ítem de evitar que un niño juegue a cosas de niñas, con 18,5 puntos de brecha.

Presión social

El informe también preguntaba a los hombres cómo se ven a sí mismos y cómo creen que la sociedad los ve. "Ellos se ven como trabajadores, empáticos, sensibles, pero hemos detectado una especie de caricatura social, en la que ellos perciben que se les ve como fríos, poco emocionales, impulsivos, agresivos, inmaduros...", según se reveló en la presentación. Aun así, ellas dicen sentir más presión social que ellos en todo los ítems.

"Cuando miramos la presión social que dicen sentir los hombres, vemos que quienes se ubican dentro de la caja dicen sentir mayor presión social para mostrar fortaleza, ser físicamente atractivos, llevar la iniciativa a la hora de ligar, ser bueno practicando sexo...", expuso la subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad, Anna Sanmartin.

Violencia de género

Aunque hay consenso en que la violencia de género es un problema muy grave (más del 70%), aunque más del 13% de la muestra considera que es un invento ideológico o que los hombres están desprotegidos frente a las denuncias falsas (42,8%) o que la violencia contra los hombres no se tiene en cuenta lo suficiente (47%). Quienes están dentro de la caja tradicional son más susceptibles a considerar que es un invento ideológico o que los hombres están desprotegidos frente a las denuncias falsas. Por otro lado, las féminas están más de acuerdo en torno a la importancia social de esta lacra; los varones coinciden más con respecto a que esto no existe, que es un invento ideológico, o que ellos están más desprotegidos ante las denuncias falsas.

Feminismo

Asimismo, entre un 20 y un 30% de los jóvenes sostiene ideas como que el feminismo busca perjudicar a los hombres. En concreto, un 26% afirma esto. En el caso de ellos, es el 34% y ellas el 15%. El porcentaje sube al 58% entre quienes están dentro de la caja.

Que el feminismo no se preocupa de los problemas reales, sino que se usa como herramienta política es una idea que defiende casi el 30% de los encuestados. Al 50% se eleva entre quienes están dentro de la caja.

En positivo

Aun así, el director general del IVAJ, Jesús Martí, señaló que estos datos «no deben ser interpretados en negativo, sino en positivo. La sociedad ha avanzado mucho, ya no se habla de búsqueda de referentes o de ‘nuevas’ masculinidades, hoy muchos jóvenes ya han encontrado un espacio en el que se sienten cómodos".

Conductas de riesgo

Asimismo, también se preguntaba por conductas de riesgo. Cuatro de cada diez jóvenes nunca las ha realizado pero los hombres están más presentes en realizarlas al conducir tras haber bebido (14%) o haber consumido alguna sustancia (10%) y mucho más presentes en haber participado en peleas (ellos, un 6,9%, por un 4,1% de mujeres). Mientras, ellas señalan algo más el haber tenido relaciones sexuales de riesgo (28,1%).

En general, uno de cada cuatro chicos y chicas admitió haber tenido conductas sexuales de riesgo, el 19% haber ido en coche con una persona que conducía bebida o drogada, y un 15,2% haber conducido a mucha más velocidad de la permitida. Los varones respondieron afirmativamente con mayor frecuencia.

Dentro de la caja se señala mucho más haber conducido drogado (26,2%), haber participado en peleas (25,8%), haber conducido borracho (29,3%) y haber conducido a mucha más velocidad de la permitida (23,7%). En el borde de la caja están los hombres que más han mantenido relaciones sexuales de riesgo (31,3%).

Ideas suicidas

También se les preguntó por su salud mental. Hay algo más mujeres que hombres que se sienten deprimidas, y además, de entre esas mujeres, hay una proporción destacable que no pide ayuda. Además, son preocupantes las proporciones de quienes han tenido ideas suicidas en su vida. Un 20,1% una vez, 14,5% de vez en cuando y 8,8% frecuentemente. Poco más de la mitad de los y las jóvenes (54,3%) no han experimentado ideas de suicidio, Sólo la mitad de los hombres que están dentro de la caja de masculinidad no han experimentado nunca ideas suicidas.