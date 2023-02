Raquel Redondo, más conocida como Rachel, es una deportista profesional castellonense de powerlifting o levantamiento de potencia, así como coach online de este deporte de fuerza. En la actualidad, se presenta a la competición regional de Burgos, retransmitida por la Asociación Española de Powerlifting en Youtube.

Como entrenadora no presencial, ha monitorizado a variedad de personas con un cierto nivel mediante un seguimiento de los entrenamientos y un planning pautado por Redondo. “Es fundamental que todas aquellas personas principiantes que deseen practicar el power, no opten por una enseñanza virtual, pues solamente es aconsejable para los deportistas con nociones previas”, advierte la entrenadora.

Cabe destacar, además, la habilidad artística de Rachel, ya que es maquilladora polímata, y ha logrado cautivar a sus seguidores con sus creaciones más originales, aunque en estos momentos solamente es una afición más de la deportista, pues se centra a diario en el power.

El power, un deporte minoritario

El powerlifting o levantamiento de potencia es una modalidad del deporte de fuerza que busca levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos: la sentadilla, peso muerto y press de banca. “En estos básicos multiarticulares, en mayor o menor medida, se involucra la mayor parte de la musculatura del cuerpo”, explica la deportista.

Muchas veces el power es confundido con la halterofilia o el culturismo, pero no son similares. Mientras uno se basa en un sólo movimiento y otro en resaltar la belleza y la pulcritud, el levantamiento de potencia busca demostrar su fuerza en tres movimientos analógicos, pero con ciertas diferencias. «El culturismo es un culto al cuerpo, a la estética, a la simetría… Me encantaría dedicarme a ello más adelante», revela Redondo.

A día de hoy, pese a que Rachel da visibilidad a esta modalidad de fuerza, todavía hay desconocimiento acerca de esta especialidad. “Hay muchos más deportes que son incluso más interesantes que el fútbol o cualquiera de los que aparecen en los medios de comunicación de forma rutinaria”, confiesa la powerlifter.

Según un equipo de científicos de la Universidad de Oxford, que han analizado más de 88.000 partidos de fútbol de las 11 mayores ligas del mundo en su artículo Football is becoming more predictable; Network analysis of 88 thousands matches in 11 major leagues, han concluido que el deporte más amado de todos los tiempos se está convirtiendo en algo “cada vez más predecible y menos atractivo”.

Otros estudios también inciden en que más de la mitad de la sociedad prefiere hacer otros planes antes de ir a ver el fútbol. Es una realidad. Los deportes minoritarios siguen siendo menos conocidos, pero en los últimos años se les ha prestado más atención y se les ha dado mayor importancia.

El levantamiento de potencia, no sólo una modalidad de fuerza por y para hombres

Normalmente, se tiende a pensar que el power es un deporte destinado a los varones y, por ende, enfocado al público masculino, justamente por la firme creencia de que biológicamente los hombres son más fuertes que las mujeres.

No obstante, a lo largo de los años muchas más féminas se han sumado a esta modalidad de fuerza. «Hay muchas más mujeres de las que pensamos que practican este deporte, pero todavía somos minoría», recalca Redondo.

Sólo hay que percatarse del número de féminas que se presentan en la misma categoría (por peso) que Rachel en el campeonato de este sábado 18 de febrero en Burgos, pues no hay más de tres mujeres apuntadas en lista.

De todos modos, cabe destacar que la especialista se ha presentado a otras competiciones regionales y nacionales en diversos años donde el número ascendía a 12 féminas inscritas de media aproximadamente, generalmente en otras zonas como Tarragona, Chiva o Toledo.

La convocatoria se podrá disfrutar este sábado a lo largo de la mañana en directo en el perfil de Youtube de la Asociación Española de Powerlifting. Desde El Periódico Mediterráneo deseamos suerte a la reina castellonense del levantamiento de potencia.

Recomendaciones antes y durante un campeonato de power