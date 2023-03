Puig defiende la internacionalización pero "sin perder las raíces"

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig ha sido este viernes claro en Castelló en relación con el fantasma de la deslocalización empresarial que planea sobre la economía real castellonense, con el eje en el clúster cerámico, así como sobre la valenciana y la española, debido a la grave crisis de costes que padecen las empresas, y más desde que una gran compañía como Ferrovial, haya anunciado el traslado de su sede social a los Países Bajos.

Sobre este caso concreto, el president ha dicho que «el camino elegido por esta empresa no es el más razonable, entre otras cosas porque es una empresa que se ha hecho grande aquí». El líder del Consell avala la internacionalización como un proceso necesario, pero asevera igualmente que «perder las raíces y la identidad es cierta falta de compromiso, de desorientación y de identidad».

En relación con los fabricantes de pavimentos y revestimientos cerámicos, así como de esmaltes y del resto de las firmas del clúster y sobre una posible deslocalización, es decir, el eventual traslado de sus centros de producción a países con los costes más bajos, especialmente los energéticos, Ximo Puig señala que las empresas azulejeras están profundamente internacionalizadas pero nunca han perdido su raíz», por lo que dice estar convencido de que «eso», su deslocalización, «no va a pasar».

«Bien ubicado en el mundo»

Puntualiza que «no se trata de deslocalizaciones masivas, pero sí de estar bien ubicado en el mundo, que es donde se vende», mientras que en ningún caso valora como plausible o positivo el traslado mayoritario hacia otros territorios.

«Nosotros tenemos una mentalidad exportadora, este sector exporta más del 90%, y siempre tiene que estar bien vinculado a los espacios donde finalmente acaba vendiendo», ha puesto de manifiesto Ximo Puig, quien añade que en esta crisis lo que hay que hacer es «suturar la herida que está produciendo el gas de la manera más eficaz posible para que empresas rentables y viables, que lo son, no se pierdan en el camino por este problema coyuntural».

El president ha hecho estas afirmaciones en una jornada muy especial, la de la celebración del primer Día de la Empresa de la Comunitat Valenciana, que ha tenido lugar en el Auditori i Palau de Congressos de la capital y que llega no exento de discusión política tras las duras críticas vertidas contra empresarios desde Podem, sobre todo en la voz del vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, candidato a presidir la Generalitat valenciana y socio del propio Puig, Héctor Illueca, en repetidas ocasiones.

La nueva celebración

El pasado 28 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el decreto del president de la Generalitat por el que se declaraba el 3 de marzo como Día de la Empresa de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de «enaltecer la función social de la empresa y visibilizar su importancia para impulsar el desarrollo económico y social».

Se trata de un gesto interpretado como la respuesta de Puig a los duros ataques a empresas y empresarios no solo de Illueca y otros cargos de Podem, sino también desde la formación morada en el Gobierno en Madrid en la voz de la ministra Ione Belarra, e incluso del propio Pedro Sánchez en relación con Ferrovial.

Preguntado por la valoración que realizó el vicepresidente segundo de la Generalitat en relación con la creación de un día específico para rendir homenaje a las empresas, quien aseguró este jueves en Castelló en este sentido que le motivaba más el Primero de Mayo o el 8 de Marzo -Día de la Mujer Trabajadora-, como publicó Mediterráneo, Ximo Puig ha manifestado que él no «contesta a nadie».

«Intento aplicar las políticas de conciliación y de compromiso en la Comunitat Valenciana, y para un diálogo social se necesitan empresarios y sindicatos, y eso es lo que queremos», ha subrayado a continuación el jefe del Consell. Ha querido resaltar, además, que «ha habido un gran esfuerzo por parte de sindicatos y empresarios, pues en los peores momentos de la pandemia siempre me he encontrado apoyado por esa alianza entre empresarios y trabajadores, no queremos una sociedad de confrontación, sino una sociedad de cohesión».