La plaga de jabalís ya afecta a la mitad de municipios de Castellón y habrá más batidas

El borrador del nuevo plan de control presentado por el departamento que dirige Isaura Navarro en el Consejo Valenciano de Caza establece que en Castellón la plaga de jabalís afecta a 74 municipios (el 54,8% del total) y al 46% de la superficie de la provincia. Todas estas localidades se consideran zonas prioritarias de actuación por el daño a cultivos, a la seguridad vial o incluso a la biodiversidad y el Consell quiere reducir su población con una batería de medidas. La más importante pasa por aumentar las batidas, ya que se considera que la actividad cinegética es el principal mecanismo de regulación y control. Además, Agricultura estudiará la implementación de alguna otra medida que facilite la eficacia de las cacerías, como la reducción del tiempo de comunicación de las batidas de 10 a 5 días naturales.

El plan tendrá una vigencia de cinco años y contempla otras medidas como la implementación de capturas mediante trampas homologadas, el fomento de la comercialización y consumo de carne de jabalí o incentivar la colaboración con los cazadores. El borrador no dice nada de la posibilidad de incentivar económicamente al colectivo, algo que la Federación de Caza de la Comunitat lleva meses reivindicando.

Los cazadores insisten en que las medidas de la administración no funcionan

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana advirtió ayer que el plan presentado por la Conselleria «no servirá de nada si la administración no cumple. «De nada valdrá que los cazadores cacen más de 40.000 jabalíes al año si la Generalitat no cumplen el resto de medidas, como la de fomentar la comercialización y consumo de carne de jabalí o la creación de salas de inspección y posible despiece, ya que en la actualidad no hay ni una sola en toda la Comunitat Valenciana», aseguró Lorena Martínez, presidenta de la Federación, que abogó también por ampliar la red de puntos de retirada de cadáveres y restos del medio natural, ya que ahora mismo son los cazadores los que tienen que hacerse cargo del destino de las piezas abatidas y de sus costes.

Martínez insistió, tras la celebración del Consejo de Caza, que la preocupación del colectivo aumenta, ya que en que «las decisiones que se están tomando desde Medio Ambiente no están solucionando el problema, tal y como muestran los datos que maneja la administración».