La Conselleria de Educación deja en manos de los ayuntamientos la decisión de suspender las clases en casos de episodios de altas temperaturas. La irrupción de una masa de aire africano dejó ya este martes máximas por encima de los 30 grados en el interior sur de Castellón.

Como publicó Mediterráneo el sábado, los sindicatos docentes han solicitado a la Conselleria de Educación medidas para mitigar el impacto de las altas temperaturas. Algunos, como CCOO, planteaban que el profesor pudiera suspender las clases en caso de que no se dieran las condiciones para dar clase.

Protocolo

Por su parte, el STEPV volvió a pedir este martes a Educación un protocolo urgente para hacer frente a esta situación, especialmente a final de curso y en septiembre. "Marzo y abril están siendo los meses más secos desde que hay registros y las temperaturas están muy por encima de la media. Esta semana se esperan temperaturas más propias del mes de julio que de finales de abril", señalaron recordando su propuesta de protocolo.

¿Aire acondicionado?

Habitualmente la canícula se prolonga de finales de mayo o principios de junio hasta principios de septiembre, pero, como explican directores de centros consultados, cada vez se prolonga más en el tiempo. Además, como puntualiza un director, «prácticamente ningún centro está preparado para altas temperaturas, porque no hay aires acondicionados, excepto en aulas prefabricadas».

Prevención de riesgos

En este sentido, desde el STEPV señalaron que la ley de prevención de riesgos laborales establece que, en caso de riesgo grave e inminente para la salud, los trabajadores tienen derecho a interrumpir la actividad laboral y buscar en el centro el lugar donde las condiciones sean adecuadas para desarrollar la actividad docente. Además, añaden, la dirección puede suspender las clases en caso de que ningún espacio reúna las condiciones para la actividad. Señalan que a partir de 27º no debería trabajarse, según la ley de prevención de riesgos laborales.

En caso de que esta problemática se prolongara en el tiempo se podría convocar al consejo escolar y al AMPA para plantear que las familias no lleven a sus hijos, aseveró el sindicato STEPV.

Protección Civil y avisos

No obstante, Conselleria recuerda que son los ayuntamientos los que deben tomar la decisión por ser los que tienen las competencias en Protección Civil y los que reciben los avisos de Salud Pública.

Medidas preventivas

Desde la Conselleria de Educación señalaron, al respecto, que los centros educativos recibirán, a través de la dirección territorial un correo electrónico informando en caso de alerta, para que intensifiquen las medidas preventivas ante el calor recomendadas por la Dirección General de Salud Pública. Estas orientaciones incluyen entre otros tener identificadas las zonas menos calurosas, mantener persianas mientras el sol incida de manera directa, ventilar durante las horas menos calurosas y refrescar el ambiente con ventiladores o equipos de climatización. También se incluye evitar la exposición prolongada al sol, poder modificar horarios o actividades durante el recreo o beber agua de manera regular. También contempla adaptar la dieta del comedor aumentando el consumo de platos fríos y de frutas y verduras frescas. A las familias se les aconseja emplear ropa holgada de tejidos naturales, como el algodón, y colores claros y que deje transpirar. Además, recomienda, junto con el almuerzo, llevar una botella de agua.

Desde Educación añaden que Salud Pública envió este martes un aviso del episodio de altas temperaturas, en él se recuerda que este miércoles habrá un descenso térmico pero que volverán a repuntar el viernes y el sábado. No obstante, desde Educación recordaron que será Alicante y Valencia las zonas más afectadas. De hecho, Aemet no ha activado todavía ningún aviso por altas temperaturas.

Poner ventiladores

Por su parte, el presidente de FAMPA Penyagolosa Pep Albiol mostró su preocupación por lo que pueda venir en lo que queda de curso. "Tenemos suerte de que aquí en nuestro territorio en junio las clases son solo por la mañana y por la tarde no hay", añade. "Ahora más que nunca pensamos que es una buena medida que las clases terminen a las 13.00 horas", ha señalado. No obstante, sí que pidió que Conselleria adopte aquellas medidas que se adecuen a cada espacio. "Poner aire acondicionado en todas las escuelas no deja de ser una utopía pero sí otros mecanismos, como ventiladores", apeló.

Escuelas adaptadas al cambio climático

No obstante, señaló que Conselleria está por la labor en este último caso. "Ya pedimos que los espacios de enseñanza se adecuen a la realidad y que las nuevas escuelas y las que se reformen se adapten al cambio climático, sean más sostenibles, que sean más fáciles la ventilación, haya zonas de sombra con vegetación y lo seguimos pidiendo", añadió.