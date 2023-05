Carlos Fabra ha defendido este viernes en una entrevista en la cadena Cope a Amalio Palacios, el líder sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, contra quien se ha abierto un expediente informativo a raíz de dos denuncias de trabajadoras por presunto acoso laboral y se ha trasladado una tercera a la Fiscalía al alegar que este presunto acoso se extendía al ámbito personal, como recogió este periódico.

El expresidente de la Diputación por el Partido Popular, condenado en el 2013 a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública --pena confirmada después por el Supremo--, ha tildado de "amigo" a Palacios en la emisora y ha explicado que tiene "buena relación con gente de la izquierda que es respetuosa con todos".

"Amalio es un buen líder sindical, pero ahora parece que como estuvo a mi lado también le buscan las vueltas", ha sostenido.

Cesión del sitio en el mitin

En la entrevista, Carlos Fabra también se ha referido a su presencia en los días previos al arranque de la campaña de las elecciones del 28 de mayo en el mitin del Partido Popular de la ciudad de Castelló. Sobre esto, ha aclarado que obtuvo su asiento en un lugar preferente del Auditori i Palau de Congressos gracias a Palacios.

"Nadie me había invitado al mitin, se habían olvidado que había sido 20 años presidente del partido y 16 de la Diputación, pero me enteré por la Cope y fui", ha dicho Fabra, añadiendo que "me situé arriba porque no tenía sitio reservado, pero mi amigo Amalio Palacios me sentó en su sitio como delegado sindical de CCOO, que estaba en la tercera o cuarta fila".

Y es que la extensa trayectoria de Palacios en CCOO en el Provincial se remonta a hace 36 años, por lo que consta su participación en multitud de negociaciones en materia laboral durante todos los mandatos de Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón, entre el 1995 y el 2011.