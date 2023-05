Desolada. Así se encuentra Susana Brea, que tiene un bazar y una cafetería en unos bajos en la avenida Ferrandis Salvador de Benicàssim y está todo anegado con un metro cuarenta de agua. "Todavía no he podido entrar", explicaba. "Lo tenía todo listo para abrir. Si vieras lo linda que estaba la cafetería toda recién remodelada, con los cristales pintados por el vidrierista", se lamenta.

En una situación similar estaban Gabriela y Alberto, los responsables del restaurante La Goldonera de Benicàssim, donde intentaban evacuar el agua con la ayuda de una bomba que han instalado ellos mismos. "Esta todo lleno de agua y sale por detrás", apuntaba. "Lleva toda la noche lloviendo. Hemos venido a las siete de la mañana y ya lo hemos encontrado así", añadían. "De momento no podemos estimar los daños", indicaban. "Ha saltado la luz y las cámaras y los congeladores estaban llenos", señalaba. Los tenían preparados con la mercancía para el fin de semana y de cara a la temporada. "Estos bajos nunca se habían inundado y el año pasado se hizo una obra aquí cerca y pensamos que ha sido por eso", señalaban. "Otros chicos de un local de atrás han llamado a los bomberos y aquí no ha venido nadie", añadían, sintiéndose olvidados.

Metro y treinta de agua también en una inmobiliaria y un kebab de la misma avenida. Sus responsables, con caras de circunstancias, observaban cómo flotaban sillas y mesas en la terraza mientras con la ayuda de bombas intentaban aliviar la inundación. Han llamado a los bomberos, pero al final han sido ellos mismos los que han tenido que hacerse cargo de la situación. "Cuando hubo las inundaciones del Gloria nos entró un palmo, tal como hoy no", añade el responsable de la inmobiliaria. "Me han dicho que lleva lloviendo desde las cuatro de la madrugada, nosotros estamos desde las siete aquí", señalaban. Las persianas del local están abombadas, pero hasta que no evacuen el agua no podrán saber el alcance de los daños. Tres congeladores llenos de comida tenían los responsables del kebab.