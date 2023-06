Llamamiento a la donación en Castellón, una de las provincias más solidarias de España

Siempre es buen momento para concienciar sobre la donación de órganos, a pesar de que Castellón se sitúa todos los años entre las provincias más solidarias de España en esta materia. Una generosidad que se ha dado incluso cuando no había centro trasplantador, una situación que cambió este año tras años de reivindicaciones.

En los últimos meses se han realizado seis trasplantes renales a pacientes de entre 38 y 70 años en el General.

Sin duda, un logro sanitario al que contribuyó la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de la provincia de Castellón, Alcer Castalia, quien presentó su campaña anual de sensibilización social para la donación de órganos y tejidos en el patio de Les Aules de Castelló con motivo de las jornadas que organiza donde programa diversas actividades pensadas especialmente para escolares. En el acto participaron el presidente de Alcer, Juan Doménech; la concejala en funciones de Bienestar Social de Castelló, Patricia Puerta; el presidente en funciones de la Diputación, José Martí; y el nefrólogo y director médico del General, Ramón Pons.

Nuevos retos de Alcer

En su intervención, Doménech apuntó nuevos retos como el avance en las donaciones de vivo y que las personas «no tengan que dializarse antes de ser trasplantadas, porque el trasplante es la mejor medicina». Asimismo, instó a la Administración a hacer realidad el nuevo hospital de referencia de Castellón en seis años y a instalar una unidad de diálisis en el Hospital de la Plana.

Por su parte, Puerta agradeció el trabajo de Alcer en la escucha de los pacientes, mientras que Martí resaltó que se marcha satisfecho por la apertura de la Unidad de Trasplante Renal en el General.

«Somos de las provincias más solidarias por lo que seremos de las que más trasplantaremos», remarcó Pons.

Las jornadas de Alcer concluyen hoy con actividades lúdico-educativas, un punto de salud con medición de tensión y glucosa y diversos estands informativos.

Testimonio

Alicia Martínez forma parte de Alcer Castalia. Esta vecina de Castelló que vive en Nules debutó como diabética con solo ocho años. "Al llegar a la adolescencia quería ser como mi grupo y deje de hacer ejercicio, la dieta y la diabetes se complicó, después me quedé embarazada, tuve anorexia y me diagnosticaron enfermedad renal crónica. Acabé en diálisis con 28 años, estuve dos años y medio y me trasplantaron de un trasplante doble páncreas y riñón en el Hospital Clínic de Barcelona", explica Martínez.

"El páncreas todavía lo tengo y muy bien, pero el riñón no fue bien desde el principio y hubo complicaciones y a los cinco años lo perdí y volví a diálisis y la hago domiciliaria, me la hago yo y así me permite trabajar, estudiar y tener mayor flexibilidad y encontrarme mejor", detalla esta enferma renal.

Después de nueve años en lista de espera, el pasado octubre recibió la esperada llamada, justo cuando estaba enferma, motivo que imposibilitó que entrara en quirófano, como Alicia señala el destino quería que ese órgano fuera para otras persona.

"Normalmente no estoy ingresada, pero tuve una hemorragia interna, estaba en urgencias y me llamaron para trasplantar y claro no se pudo", señala esta castellonense de 46 años, que ahora espera de nuevo esa llamada "porque la esperanza no se pierde". "Soy realista porque no me quiero frustrar, vivo el día a día", remarca.