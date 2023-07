El verano, además del calor propio de la época, trae también aire fresco a las parrillas televisivas. I À Punt no es una exepción. Así, el 10 de julio estrena un nuevo programa, Vigilants de la platja, que mostrará el trabajo diario que realizan en verano en las playas de Castellón, Valencia y Alicante policías locales, socorristas y guardia civiles para hacer que vecinos y visitantes puedan disfrutar de unas vacaciones tranquilas. «Verán aspectos de su trabajo que pasan desapercibidos para quienes vamos a la costa y que resultan curiosos, su parte humana, sus relaciones personales, su vida más allá de su trabajo...», señalan fuentes del programa.

Otro aliciente de Vigilants de la platja es que también permitirá descubrir rincones y playas de la Comunitat. El programa se emitirá antes del informativo de mediodía de À Punt, de 13.30 a 14.00 h, y está compuesto por reportajes grabados en las playas donde trabajan sus protagonistas. Es un formato blanco, con sentido del humor y donde se muestra de manera dinámica el día a día de estos ángeles de la guarda.

Equipo

Un total de 18 personas integran el equipo del programa, divididas en tareas de realización, edición, operadores de càmara, redacción, producción y dirección. Y, además de Alcossebre --donde grabaron el pasado 4 de julio--, visitarán Castelló, Puerto de Sagunto, València, Gandia, Denia, Alicante, la Vila Joiosa, Alboraia, Cullera o Xàbia y, «a medida que avance la temporada, iremos viendo más localidades de la costa valenciana, como Orpesa», indican.

Socorristas en Alcossebre

Jorge y Víctor son coordinador y subcoordinador de las playas de Alcossebre, respectivamente. Además, Víctor es patrón de la embarcación de rescate con la que cuenta la localidad. Ambos llevan 9 años como socorristas y se conocen desde sus inicios. Laura, la tercera protagonista de Alcossebre, es parte del equipo de socorristas. Los tres adoran el mar y les encanta practicar deportes de agua.

Jorge es de Alcalà de Xivert, lleva 4 años ejerciendo esta función y es el encargado de organizar equipos, controlar que los servicios de la playa estén a punto, así como de llevar el mando ante cualquier situación que se presente, bien se trate de emergencias o de gestión del servicio de socorrismo. Comenzó como socorrista de la zona para personas con movilidad reducida y el segundo año continuó en el servicio de playas en general. Actualmente vive en Barcelona, estudia Magisterio y tiene una academia.

Víctor es de Vila-real y es un apasionado del surf, tanto que su vida pivota entre el País Vasco --donde trabaja y surfea en invierno-- y Alcossebre, donde acude en verano. Le encanta el fútbol y es forofo incondicional del Villarreal CF y lleva muy a gala a su equipo allá donde va. Comenzó trabajando de socorrista para sacarse un dinerito en verano y ha seguido hasta ahora. Es el encargado de llevar la embarcación semirrígida tanto para hacer patrullas como para asistir en salvamentos en el mar. También realiza rondas de vigilancia como sus compañeros socorristas.

Laura, la benjamina del programa, tiene 19 años y es de Guadalajara, aunque toda su vida ha veraneado en Peñíscola. Actualmente estudia Educación Social en Madrid y este es su segundo año como socorrista en Alcossebre.

Además de Jorge, Víctor y Laura el programa contará con otros protagonistas como Sergio (Castelló), Eva (Gandia), Pablo (Puerto de Sagunto), Paqui (la Vila Joiosa), Jaunlu (Alicante), Laura (València), David (Dènia), Tapi (Alboraia), Laura (Dènia) y el grupo de socorristas de la Cruz Roja de Jàvea.

39 capítulos

«Vigilants de la platja es un programa de entretenimiento y divulgación pero también de imagen. Estamos seguros de que vamos a crear un efecto llamada a nuestras playas. Visitamos las más famosas de la Comunitat pero vamos a descubrir balcones preciosos al Mediterráneo. Sus protagonistas nos cuentan muchísimas cosas que hay que tener en cuenta en la playa. Una simple recomendación de banderas es imprescindible porque ya lo veréis pero con bandera amarilla hay quienes nadan y no se puede, y los espectadores serán testigos de auténticos rescates.

Es un programa de curiosidades porque... ¿os habéis preguntado de dónde viene el nombre de la isla de Tabarca? ¿O por qué la Malvarrosa se llama Malvarrosa? ¿O qué playas figuran entre las preferidas del National Geographic? Eso lo contamos también.

Y me gustaría decir que no ficcionamos ni provocamos situaciones, todo lo que vais a ver en Vigilants pasa. No quiero decir con ello que pasan muchas cosas... a veces, simplemente, la tranquilidad y en esa tranquilidad contamos cómo es una moto acuática, cómo se hace una RCP al ritmo de la Macarena o los tipos de flotadores.

El humor es imprescindible y más en verano después del duro año trabajando. Los espectadores van a pasárselo bien y van a querer a nuestros 8 protagonistas, 4 socorristas y 4 policías de Port de Sagunt, Gandia, València, Dénia, la Vila Joiosa, Alicante, Alcossebre y Castelló. Les vamos a acompañar durante 39 capítulos. Cada uno con su personalidad», concluye su directora, Amparo Martí.