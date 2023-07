El fin de semana es un tiempo dedicado a disfrutar del ocio, pero hay quien aprovecha para realizar las tareas que no puede desempeñar a lo largo de la semana. Quién no ha pasado un buen rato de un sábado o un domingo para hacer coladas, limpiar o cambiar la ropa de los armarios. Luego están las campañas electorales, en las que los candidatos y principales cargos de los partidos en Castellón no tienen días de descanso para arañas unos votos que, esperan, sean decisivos.

Si se unen estos dos conceptos, sale una idea como la del PSPV de Castellón, que en la mañana del domingo se ha dedicado a hacer, como si de una brigada se tratase, limpieza de las pintadas y pegatinas que en las últimas semanas han aparecido en el área metropolitana de Castelló con el lema de Que te vote Txapote o Corrupsoe, con el fin de para "limpiar los espacios públicos vandalizados por la ‘kale borroka’ de derechas con consignas contra el PSOE y Pedro Sánchez", explican. Estos mensajes aparecen en farolas, señales y contenedores. "Limpieza democrática" Miembros del Partido Socialista y de la candidatura del 23J, con Susana Ros y Amparo Marco al frente, han participado cepillo y espátula en mano en esta iniciativa que han bautizado como "limpieza democrática". Tanto Ros como Marco han exigido que el espacio público mantenga la neutralidad durante la campaña y que "no se contamine la opinión pública con descalificaciones y mentiras". El primer punto ha sido la vía verde que une a Benicàssim con Orpesa. La Junta Electoral ordena retirar las vallas publicitarias con el lema 'Que te vote Txapote' en Castelló Entre los participantes también estaban los diputados autonómicos Rafa Simó, Carlos Laguna y José Luis Lorenz, y otros representantes del partido como Merche Galí, Ruth Sanz o Eva Redondo. "La vía verde y el mobiliario urbano, cuyo mantenimiento pagamos de nuestros bolsillos, no tienen que pagar el odio de unas pocas personas", afirman. "En los últimos días hemos comprobado que los enemigos de la democracia se han fijado en este corredor para destapar su furia contra el PSOE y hemos venido a pararles los pies. Son una organización antidemocrática y descubriremos quiénes son para que den explicaciones ante la justicia". Petición de 'fair play' La número uno al Congreso, Susana Ros, ha reiterado una vez más su petición a las derechas de bajar los decibelios y el nivel de crispación "porque están generando un caldo de cultivo que saca el peor rostro de la condición humana, la intolerancia". "Se está azuzando a los fanáticos a defender con violencia sus ideas". Ros avisa que “la convivencia social está en juego si el PP y Vox se hacen con el mando del país e imponen a gran escala su modelo de pensar cerrado en el que no todo el mundo cabe". "Pedimos una campaña limpia, una campaña en la que se confronten programas y modelos de país desde el respeto y la tolerancia a las discrepancias lógicas entre partidos". La acción se ha alargado durante toda la mañana y se ha trasladado posteriormente al paseo marítimo de la localidad costera. A lo largo de la semana entrante, la brigada hará su labor en Castelló de la Plana, ciudad que viene sufriendo el incivismo de las derechas desde los pasados comicios autonómicos y municipales. Voto contra la intolerancia La socialista ha pedido el voto para el PSOE para frenar la oleada de censura y intolerancia contra el progresismo que viene incitando Vox con el beneplácito del PP. "En su sociedad no cabemos todas y todos y esto es lo peor que nos puede pasar como sociedad, por eso la único opción para la concordia es votar al PSOE y al presidente Pedro Sánchez", concluyen.