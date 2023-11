Conseguir el máximo bienestar físico y mental --y seguridad-- en el trabajo, atendiendo a los nuevos factores que surgen en la sociedad --desde la digitalización a los nuevos modelos de trabajo, el efecto de la demografía o del clima-- es el objetivo compartido por sindicatos, patronal y expertos en prevención de las mutuas que ayer demostraron su camino compartido por el bien común de acercarse al máximo al utópico riesgo de cero accidentes laborales.

Mediterráneo reunió en el hotel Intur de Castelló a cuatro especialistas en la materia, que analizaron desde un punto de vista práctico retos y oportunidades del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en un ciclo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) impulsado por BP y Facsa. En la mesa de reflexión, dinamizada por el director de este rotativo, Ángel Báez, intervinieron la técnica de Seguridad y Salud Laboral de UGT-PV, Teresa Zambudio; el director de Relaciones Laborales de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Arturo Cerveró; el director técnico de Prevención de Unimat Prevención, José Terol; y el especialista en Salud en el Trabajo de Unión de Mutuas, Emilio Gómez.

Aquí puedes ver el foro (VÍDEO):

Desde mayo del 2023: La incapacidad temporal la supervisan inspectores del INSS y no de centros de salud. CEV ve retrasos (se alarga 19 meses) y pide vigilar fraudes. Nueva realidad: En los riesgos laborales influye el reto demográfico (envejecimiento de plantillas) o el cambio climático (un temporal o altas temperaturas). Índice de incidencia: De 2012 a 2022, el índice de accidentes laborales bajó a 9.750 trabajadores por 100.000 (España); 2.679 (en la Comunitat); y 327 (en Castellón).



Radiografía y tendencias

«La situación en seguridad laboral es preocupante. Hace una semana la CEV nos aportó datos, que venían a decir que las bajas laborales en España en 2022 tuvieron un coste superior a 21.527 millones de euros (para Seguridad Social y empresas). Y el importe, en lugar de ir a la baja o mantenerse, se incrementa. Tenemos que volver a mirar hacia esas cuestiones fundamentales y ponerlas de actualidad», propuso Báez.

Destinar más a formación, gestión de riesgos y bajas, atención a la salud mental y la diversidad de los empleados; así como el impacto de las nuevas tecnologías con su doble filo (optimiza procesos pero puede perjudicar si falta la desconexión digital).

Desde la CEV, Arturo Cerveró animó a «la concertación social, ir todos a una en prevención». Y alertó del coste económico de las bajas, que lleva seis años de escalada del 66%, «y puede comprometer la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social». Le llama la atención que «en Castellón, tras una baja por traumatología, el alta tarde de media 82,70 días si es por contingencia común; y 44, la mitad, si es laboral, por mutua».

Un sistema insostenible

Asimismo, indicó que en España se dieron en 2022 más de 6,8 millones de bajas por enfermedad y accidente no laboral (contingencia común); en la Comunitat, 419.000, el 39,5% más; y en Castellón, 50.000. El gasto en prestación y cotización se elevó a 1.270 millones de euros en la Comunitat y 163 millones en Castellón.

Por UGT, Teresa Zambudio instó a «mejorar la gestión de la prevención, de accidentes y enfermedades profesionales, que no se convierta en un trámite burocrático para evitar sanciones. Ahora se da una gestión light en las empresas», cuando «la prevención tiene un retorno de 2,5 euros por cada euro invertido»; y es ahí donde debe ponerse el foco y no en el coste de las bajas; muchas se evitarían.

Por Unimat Prevención, José Terol abogó por «gestionar la diversidad, usar la inteligencia artificial y el análisis de datos para mejora el clima laboral, etc. No perder de vista la salud mental, un problema que irá a más; y formar más en riesgos psicosociales para adelantarse a la directiva europea que se prepara».

Para Emilio Gómez, de Unión de Mutuas, «el futuro es una oportunidad. Es clave ayudar a las pymes a aplicar la normativa de prevención de una manera más entendible, y actualizar la legislación». Aconsejó «gestionar mejor las ausencias, no solo las bajas; y prestar atención al retorno de un empleado tras una larga baja, para que este sea paulatino».

Teresa Zambudio, Técnica Salud Laboral (UGT-PV): «Las bajas por salud mental van a más y son prolongadas»

La representante sindical por UGT-PV en el foro de ODS, Teresa Zambudio, alienta a no bajar la guardia, pese a la mejoría de algunos indicadores. «El problema de las cifras es que bajan pero luego hacen un pico de sierra y no parece que mejoren lo suficiente. Es preocupante. Este 2023 en España se han producido dos muertes diarias por accidentes en el trabajo. Y entre octubre del 2022 y septiembre de este 2023, en la Comunitat, se han registrado siniestros laborales con el resultado de 56 muertes; siendo tres de ellas en Castellón», apuntó.

«Pero, además --prosiguió-- hay que sumar 55.000 accidentes con baja en toda la Comunitat. O los 5.400 partes por enfermedades profesionales en esta autonomía; y de ellos, más de 600, de Castellón». En este apartado se ha observado «una diferencia de 10 puntos más de incidencia de estas enfermedades en mujeres que en hombres». El nº1 (el 94%) corresponde a enfermedades músculo-esqueléticas. «Son cifras escandalosas. Algo no se gestiona bien. Y muchas no están declarados y se quedan como baja por contingencia común y no laboral», añadió.

Para Zambudio, «factores psicosociales y organizativos en las empresas están impactando de lleno en la salud mental de los trabajadores. Los nuevos modelos de trabajo traen este tipo de bajas (ansiedad, depresión,..) que además son más prolongadas y de fácil recaída. El empleado sufre altos niveles de estrés por no poder llevar el ritmo cuando se implanta una nueva tecnología». Opinó que la normativa debe ser más sencilla de cumplir para las pequeñas empresas y actualizarse (con los nuevos modelos de trabajo, demografía, cambio climático). Respecto a la sílice, alertó que «muchas empresas están relajando medidas si la medición está por debajo del límite, pero esto no exime. Se precisa separar mejor la zona contaminada y aplicar la limpieza exhaustiva (paredes, suelos y techos) que no todas cumplen».

Arturo Cerveró, Director Relaciones Laborales (CEV): «La formación a estudiantes es crucial en la prevención»

Desde el punto de vista empresarial, el director de Relaciones Laborales de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Arturo Cerveró, evaluó que el compromiso con la prevención de riesgos laborales ha ido a más en los últimos años, si bien queda todavía por hacer. «Las empresas, salvo las pymes más pequeñas, llevan años trabajando las políticas de prevención. El índice de incidencia de accidentes laborales en la Comunitat es un indicador, y estamos en el tercer lugar de España con menos afección, tras Madrid y Galicia, y teniendo en cuenta que son territorios sin tanta industria», manifestó.

En cualquier caso, consideró que eso no quita que «es inaceptable que sigan ocurriendo accidentes, sobre todo, los mortales. El 28 de abril --recordó-- los agentes implicados firmamos en la Comunitat un plan de choque». En opinión del directivo de la patronal autonómica, «la normativa actual en Prevención de Riesgos Laborales resulta muy farragosa, por lo que debería adaptarse, en especial, para facilitar el acceso a las pymes de menor tamaño».

Acerca de la realidad social, inquirió en que «los problemas de salud mental que surgieron en pandemia, por ejemplo, con la digitalización y la irrupción del teletrabajo (con el riesgo por el aislamiento social) se han acrecentado».

Sobre las herramientas al alcance en pro del futuro, Cerveró es claro en que «la formación también es crucial». Y citó la casuística con los estudiantes de FP dual, muchos, futuros empresarios. «Es importante concienciar ya en ese momento, de que deben proteger su salud en el trabajo», reseñó. Los métodos para llegar a estos «nativos digitales», que irán a más, son cada vez más innovadores. «Les proponemos retos de stories o retuits, para motivarles a aprender», dijo. Y todo ello pese a un nuevo hándicap de que «ahora, la Inspección de Trabajo considera que la formación obligatoria en salud laboral no puede ser bonificada y está abriendo actas».

José Terol, Director técnico de Prevención (Unimat Prevención): «Es importante gestionar los cambios tecnológicos»

Nada mejor que analizar los retos de los riesgos laborales con expertos que trabajan la materia sobre el terreno, en su día a día. José Terol, director de Prevención de Unimat Prevención, es buen conocedor de la casuística de Castellón. «Las nuevas tecnologías y el teletrabajo han traído cambios importantes en las empresas. Pero es importante saber gestionar el cambio. Implantar un nuevo programa informático no es solo hacer un curso rápido a los empleados. Deben planificarse sus efectos o la adaptación», lanzó. Además, consideró clave que las compañías «se pongan a trabajar ya en adaptarse a la futura directiva europea, que llegará, sobre el riesgo psicosocial, dado que marcará el futuro». Para Terol otro factor es «la diversidad actual existente en las empresas ya sea por razones de género, edad, religión o etnia. Hay que empezar a trabajar en ello y organizar la prevención de forma diferente: no solo externalizar el servicio sin implicar a la alta dirección», ahondó.

El uso de la inteligencia artificial (IA), «aunque tiene sus riesgos» --matizó-- «puede ser de gran ayuda para las pymes: desde la prevención a partir del análisis de datos de posibles situaciones a aplicar innovación».

De hecho, la IA ya se utiliza en campos como la cruzada contra los efectos en la salud del polvo de sílice (declarado cancerígeno en 2018), que ha llevado a implementar protocolos en la industria cerámica (y se baraja para la extractiva), donde se usa este material. «Hemos activado un proyecto para monitorizar datos de sílice con IA y así prever los niveles en seis meses, o el efecto si se genera cierto formato, etc.», detalló. Pese a que el primer reto sería «sustituir el agente», por ahora, las empresas han implantado medidas, como mediciones exhaustivas y cabinas de descontaminación, «pero no basta con instalarlas, hay que hacer mantenimiento, vigilar el nivel de presión, etc.».

Emilio Gómez, Experto Salud Laboral (Unión de Mutuas): «Cada empresa debe tener un plan a medio y largo plazo»

El contacto de tú a tú con empresas y trabajadores forma parte del ADN de las mutuas, que van detectando posibles brechas en el sistema de prevención. Emilio Gómez, experto en Salud Laboral de Unión de Mutuas, citó como un fenómeno que gana terreno y que preocupa «los problemas de salud mental y la transformación digital. Las empresas no saben cómo afrontarlos. El trabajador que se ve afectado no siempre sabe qué hacer». Por eso consideró que, en la carta de posibles soluciones, debe ser fundamental la de la educación: «Es importante la formación a estudiantes». En esa vertiente divulgativa, desde Unión de Mutuas también han innovado, por ejemplo, «publicando reels de 1 minuto que sintetizan consejos de prevención en el campo, para agricultores y ganaderos».

Los estudios que acometen ya incluyen temáticas que preocupan, como «el reto digital y demográfico» en los riesgos laborales. «En prevención primeramente se incidió en seguridad y máquinas; luego en higiene y control; posteriormente, en ergonomía. Y actualmente preocupa mucho el riesgo psicosocial y de organización», repasó.

Con el foco en las estadísticas, evaluó que «el índice de incidencia de accidentalidad ha mejorado pero es cierto que llevamos años estancados en esas cifras y es clave andar con el plan estratégico estatal 2023-2027. Es importante desde las mutuas ayudar a las pymes en el cumplimiento de las medidas».

Para el especialista de Unión de Mutuas, «es importante que cada empresa tenga un plan a medio y largo plazo, y lo siga». Recordó que la mutua cubre al 100% los accidentes de trabajo, incluida rehabilitación, y tiene expertos en Traumatología y un hospital en Castellón con 4 quirófanos. «El problema es que para bajas por contingencia común no podemos dar altas ni bajas, solo hacer seguimiento», dijo.