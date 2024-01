Indignación de los transportistas de Castellón por el caos en las carreteras francesas: "Solo hacemos que perder dinero"

Juan Luis Franch lleva casi una semana colgado al teléfono. De día y, también, de noche. Propietario de la empresa Transportes Franch, con sede en Burriana, algunos de sus camiones cargados con naranjas están atrapados en Francia. Otros salieron el viernes de Italia y tardaron lo que no está escrito en llegar a España. «La situación ya es desesperante. Los camioneros me llaman constantemente para contarme que están parados en las autovías galas y los clientes también para explicarme que la mercancía no llega. Y nosotros tenemos las manos atadas porque no podemos hacer absolutamente nada. Solo contar las pérdidas. A nuestro sector solo le faltaba esto», resume con rabia este empresario.

Las protestas que en los últimos días están protagonizando los agricultores franceses, y que están bloqueando las principales autovías del país (este martes los manifestantes volvieron a cortar las autopistas cerca de París) han afectado ya a cerca de un millar de camiones de Castellón (sobre todo cargados de cítricos y azulejos) y las empresas del transporte hablan de que las pérdidas ya se cuentan por miles de euros. «El caos es total. Trayectos que antes te costaban dos horas ahora te cuestan cinco», describen en Loyan-Trans, también afincanda en Burriana, y cuyos camiones transportan fruta, verdura y hortalizas desde España a Suiza. «Sí o sí tenemos que pasar por Francia y la situación que se vive en ese país nos está afectando muchísimo», narran. Las empresas consultadas insisten en que hace días que no paran de perder dinero y temen que el conflicto se alargue. «Algunos de nuestros conductores han optado por desviarse por carreteras secundarias, que no cuentan con áreas de descanso. Además, los trayectos se eternizan y la mercancía llega con muchas horas de retraso. Es todo un desastre», apuntan en otra empresa de Vila-real que transporta mercancías a Alemania, Reino Unido, Francia o Italia. La campaña citrícola se frena El sector del transporte es uno de los grandes damnificados por las protestas de los agricultores franceses y la rabia del campo galo también tiene un impacto directo en la citricultura. Tal y como publicó este periódico, la recolección y las compras de naranjas se están ralentizando y amenazan con enturbiar la segunda parte de la campaña. «Hay variedades que se encuentran en su momento óptimo de recolección y algunas se pueden echar a perder por sobremaduración si no se soluciona de forma rápida el bloqueo», asegura Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora, que cita como ejemplo la clemenvilla. «Está cayendo del árbol y todo lo que sea retrasar la recogida provoca problemas, un solapamiento de variedades y una presión a la baja en los precios», defiende mientras insiste en la necesidad de que Bruselas habilite ya un corredor de seguridad para garantizar la libre circulación por Francia de los productos hortofrutícolas de España. Quien también reclama soluciones, aunque dirige sus dardos al Gobierno español, es el conseller de Agricultura. Tras condenar «los ataques a los transportistas», José Luis Aguirre anunció que desde la Generalitat se va a «exigir muy seriamente al Gobierno de España que solicite al de Francia la protección exhaustiva» de los transportistas procedentes de España para posibilitar que «los productos agrícolas lleguen a su destino». El titular de Agricultura aseguró también comprender las motivaciones de los agricultores galos. «Son exactamente las mismas que tienen los agricultores españoles y están producidas» por las políticas fanáticas de ese ecologismo radical que impera en Bruselas», apuntó. Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV), Salvador Navarro, defendió que el Gobierno debería haber convocado a su embajador en Francia e ir a París a «defender los intereses españoles». ç AVA protestará el día 21 en Castelló

Las protestas que desde hace una semana mantienen los agricultores franceses contagian al campo español. Las principales organizaciones agrarias a nivel nacional (COAG, Asaja y UPA) acordaron este martes retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de la UE, como de Gobierno de España y de las comunidades autónomas. Inicialmente, los actos de protesta se desarrollarán en el ámbito más regional durante las próximas semanas. En Castelló, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha convocado una protesta el próximo 15 de febrero en el Puerto de Castellón para rechazar la competencia desleal de terceros países que fomenta la Comisión Europea, «con el beneplácito de los Gobiernos estatales, y el intolerable riesgo de entrada de plagas y enfermedades a través de los puertos comunitarios». La Unió también tiene previsto cortar el 7 de febrero los accesos a PortCastelló y el 21 de este mismo mes participará en una tractorada en Madrid.