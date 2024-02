La lista de espera para sacarse el carnet de conducir engorda aún más y supera los 4.000 en Castellón

La lista de espera para sacarse el carnet de conducir en Castellón ha engordado aún más en el último mes y ya supera los 4.000 aspirantes. Así lo ha explicado el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Castellón, Fernando Alonso. El pasado 27 de diciembre profesionales y alumnos salieron a la calle para escenificar el entierro de las autoescuelas por la insuficiente plantilla de examinadores. Como explica Alonso, «a lista de aspirantes está subiendo. El dia de la manifestación no llegábamos a 4.000 en espera, ahora estamos sobre los 4.200», aseveró.

Alonso explica que «una vez aprobado el teórico, se calcula un mínimo de 5 meses para poder subir a examen», señalaba Alonso, que explicaba que «depende de la autoescuela, pero suele estar entre 3 y 4 meses para poder empezar las prácticas. Una vez las empiezan depende de muchos factores, habilidad del alumno, disponibilidad...», apunta.

Por el momento, se están realizando exámenes por las tardes para poder aliviar el tapón, pero es claramente insuficiente. «Estamos realizando exámenes por las tardes, que fue la medida que nos ofreció la subdelegacion del gobierno», explica Alonso. Unos 800 exámenes extra que se reparten entre los meses de enero, febrero y marzo. Sin embargo, según Alonso, esto no bastará para solventar el colapso, pues, como se ha podido observar, la lista de espera ha aumentado. «Y en cuanto llegue abril, nos volvemos a quedar con las manos vacías», añadió.

En la actualidad, la plantilla de examinadores se sitúa en seis con plaza fija, aunque uno está de baja, y uno de refuerzo. Sin embargo, la asociación reclama una plantilla estable de 12 examinadores para poder asumir la demanda de Castellón.

50 plazas nuevas para toda España

De momento, están a la espera de conocer si Castellón podría beneficiarse de alguna de las 50 plazas fijas de examinadores que la Dirección General de Tráfico ha sacado para toda España.

Este proceso se convocó en el mes de julio y a finales de enero se publicó la relación de candidatos que habían superado la oposición para acceder a las 50 plazas de acceso libre. Unos funcionarios que podrán elegir su destino, previa oferta de los mismos, una vez hayan superado el preceptivo curso si lo tienen que hacer.

La problemática se arrastra desde hace una década pero lo único que se ha conseguido hasta la fecha ha sido que haya ido a peor, ya que las autoescuelas tienen limitado el número de alumnos que pueden presentar a cada convocatoria de examen. Esto condiciona la realización de prácticas y aumenta la presión por el hecho de que, si el alumno suspende, no puede volver a examinarse inmediatamente sino que vuelve a la lista de espera.

Enquistado

La situación pone en peligro la viabilidad económica de las autoescuelas, ya que tiene un impacto negativo en su competitividad y empleabilidad. Esta problemática no solo afecta a Castellón, sino que es generalizado. Ya el mes pasado la Asociación Nacional de Autoescuelas mostró su profundo malestar por la precaria situación del sistema de exámenes de conducción en España debido a la escasez de personal administrativo y examinador. Perjudica no solo a los alumnos, sino también a las autoescuelas, al personal administrativo y examinador y que atenta, no solo contra la supervivencia de los negocios sino también contra el derecho de los alumnos a recibir una formación vial de calidad, como denunció la plataforma estatal.

"En una autoescuela me dieron 8 meses"

José Manuel Soria espera con ilusión este lunes, ya que por primera vez se enfrentará al examen práctico de conducción. Hace aproximadamente un año que aprobó el teórico. Fue en febrero de 2023. Y hasta entonces ha pasado por 3 autoescuelas para que le dieran cita para el examen. En la autoescuela en la que se sacó el teórico «me dieron ocho meses de lista de espera; así que me fui a otra a hacer las prácticas», explicaba Soria. Y de esta cambió a la tercera autoescuela, El Pla, de Vall d’Alba, donde finalmente está haciendo sus prácticas. «Necesito el carnet, para trabajar y por la familia, somos cinco en casa», explica Soria. «Lo de la lista de espera no lo veo muy bien, la verdad» .

"Es frustrante"

Por su parte Cristian Ferrando es profesor de esta autoescuela. Explica que «yo me acuerdo que mi padre, hace diez años, un mes antes que aprobaran la teórica ya les estaban haciendo prácticas a los alumnos porque al día siguiente que aprobaban la teórica si había cita ya iban a examen. Ahora mismo, el que apruebe el teórico no va a empezar a hacer prácticas hasta de aquí a dentro de dos o tres meses y examinarse pueden ser cuatro o cinco meses.

«Es frustrante, porque al final no sabes cómo trabajar. Los alumnos lo ven porque van a otras autoescuelas y todas les dicen lo mismo», apunta. «Necesitas unas citas, pautas, porque es imposible trabajar así», apunta. Y si falla un examinador o viene uno más, el tempus cambia. Estos nueve años hemos tenido rachas peores o mejores, pero siempre ha estado igual y ya te haces a la idea. No puedes tener una previsión», lamenta. Algo que, a su juicio, también perjudica a los alumnos, en términos de preparación.

Versión de Tráfico

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico han señalado que el examinador itinerante incorporado durante este mes de enero permanecerá hasta finales de marzo, aumentando con ello la capacidad de examen.

A lo cual se añaden además los 800 exámenes prácticos por la tarde en vías abiertas a la circulación para el primer trimestre de 2024: que se están haciendo desde mediados de enero y que se continuarán haciendo hasta finales de marzo gracias a la autorización de horas extra para poder hacer exámenes prácticos por la tarde, añadidos a los que además se hacen en la jornada ordinaria de mañana.

Además de la posibilidad que ya veníamos haciendo de que los exámenes prácticos para canjes profesionales también puedan hacerse por la tarde, aumentando con ello la capacidad de examen de la jornada ordinaria.