«Tenemos camiones parados por las crisis del azulejo y los cítricos»

El sector del transporte engloba en Castellón a 1.200 empresas que generan unos 8.000 empleos directos y en los últimos días ha vivido momentos difíciles por el bloqueo en las carreteras francesas. El presidente y la secretaria general de la Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de Mercancías (ACTM), Carmelo Martínez y Lara San Miguel, respectivamente, repasan en estas entrevista algunos de los retos a los que se enfrenta la actividad.

La calma ha vuelto a las carreteras francesas tras días de bloqueo. ¿Qué impacto ha tenido en las empresas de la provincia?

Primero de todo decir que entendemos perfectamente las reivindicaciones de los agricultores franceses, pero la forma de hacerlo nos ha generando graves perjuicios, tanto en nuestra provincia como en toda España. Las consecuencias son muy negativas y las pérdidas, cuantiosas. Estamos hablando de unos 12 millones de euros en pérdidas diarias, sin contar con los daños ocasionados a los camiones y el valor de la mercancía.

Las empresas del transporte siempre son un buen termómetro de la situación económica de un territorio. ¿Por qué momento atraviesa la economía de Castellón?

La situación del sector del transporte de mercancías por carretera es preocupante, principalmente debido a la caída de la actividad. Vivimos una situación económica compleja y con crisis prolongadas en el tiempo, desde la pandemia y sus consecuencias, a las sucesivas guerras de Ucrania, Israel y ahora los conflictos en el mar Rojo. Y también las relaciones comerciales con Argelia que llevan bloqueadas desde 2022 y que nos ha afectado especialmente en el puerto de Castellón. Además, seguimos viendo cómo se mantienen elevados los costes energéticos, la subida de los precios de los camiones, sus repuestos, los costes de personal, los costes financieros, todo esto, no hace más que tensionar nuestro sector.

La actividad del transporte en Castellón está íntegramente ligada con los sectores del azulejo y la citricultura. Y los dos pasan por un momento complicado. ¿En qué medida les está afectando tanto la crisis de la cerámica como la caída de la producción de naranjas?

Tanto la cerámica como el sector de los cítricos son dos pilares fundamentales del tejido empresarial de nuestra provincia. La bajada de la producción y la demanda están tensionando drásticamente al transporte. Tenemos camiones parados debido a esta coyuntura. Estimamos que la caída de la actividad en nuestra provincia ronda el 20, el 30 y hasta el 60% en algunos casos, por lo que algunas empresas de nuestro sector han terminado por desaparecer.

¿Cuál es la principal preocupación que tiene el transporte?

Sin duda, la crisis de la cerámica. Todo el tejido empresarial está en peligro en nuestra provincia si la cerámica no recibe las ayudas solicitadas. Hay que recordar que uno de cada tres empleos de Castellón dependen de la industria azulejera, por lo que nuestra economía se verá seriamente afectada si no se reciben dichas ayudas. Y no piden nada que en otros países no hayan recibido, como en Italia, donde su sector cerámico ha obtenido 600 millones de euros frente a los 25 que han recibido aquí. Y este hecho no hace mas que hacer perder competitividad a nuestro sector frente al competidor mas directo que tenemos en Europa. Y a menos competitividad, menos ventas y menos transporte para nosotros.

Desde el pasado 1 de enero, el sector ya no cuenta con ninguna ayuda al combustible. ¿Qué repercusión ha tenido la eliminación de la bonificación?

Existe una fuerte preocupación entre nuestras empresas y autónomos porque no solo han subido los combustibles de manera desproporcionada, sino que también lo han hecho otros costes como los seguros, neumáticos, los propios vehículos, salarios… Y todo ello nos está llevando a vivir una situación compleja. Necesitamos garantizar la solvencia de un sector fundamental para la economía y que es completamente dependiente de los combustibles que, además, han sufrido subidas incesantes en los precios. Es importante que se nos conceda la bonificación. Somos una actividad esencial y necesitamos algo más que reconocimiento de palabras.

¿Qué le piden los transportistas al Gobierno? ¿Y a la Generalitat?

Reclamamos a las distintas administraciones que se retomen las conversaciones cuanto antes con el comité nacional de transporte por carretera (CNTC). Que se le tenga en cuenta, ya que es el interlocutor de todo el sector del transporte con el Ministerio. Pedimos que se cumplan los acuerdos alcanzados en 2022, que se cumpla estrictamente la ley de morosidad en el transporte y también la ley de la cadena del transporte. Otras de nuestras reivindicaciones son construir parkings seguros, vigilados y bien perimetrados. También, mayor seguridad ante los robos a nuestros camiones en ruta, no solo en España, sino también en Francia y resto de Europa, sin olvidarnos de que debe mejorar el servicio de ITV en la Comunitat. Desde que la Generalitat ha asumido la gestión estamos teniendo problemas y no entendemos como, para empresas pequeñas, no nos abren cuenta. Tenemos que pagar en el momento o solo nos permiten coger dos citas, cuando hay ocasiones que tenemos más de dos vehículos que pasar la revisión en un mismo mes.

Otro de los problemas que afectan al sector es la falta de profesionales. ¿Cuántos camioneros son necesarios en Castellón?

El transporte público de mercancías por carretera es clave para el funcionamiento de nuestro país. El 94% del movimiento de mercancías en España se transporta por carretera y la Comunitat ocupa el tercer puesto en nuestro país, con una cuota del 14% del total de mercancías transportadas. Observamos que más de la mitad de nuestros transportistas tienen más de 50 años. Calculamos que la Comunitat necesitará alrededor de 25.000 nuevos conductores en los próximos seis años para cubrir los puestos derivados de jubilaciones y nuevas contrataciones. El transporte puede ofrecer oportunidades de empleo tanto a mujeres como a hombres jóvenes.

¿Y cómo se soluciona ese déficit de chóferes?

La falta de conductores no es exclusiva de la Comunitat. Ya son varias las autonomías que establecen ayudas para la obtención tanto de carnets de conducir como del CAP. Otra medida sería hacer campañas de publicidad en prensa poniendo en valor al sector y también sería conveniente que se pudiese compatibilizar la formación con la actividad laboral.

¿Cómo les afectará el corredor mediterráneo? ¿Están preparados para afrontar esos cambios?

El Corredor lo tenemos que entender como una oportunidad para el sector. Aparecerán servicios de autopista ferroviaria, donde nuestros remolques podrán subirse al tren, y trenes de contenedores a diferentes destinos que aportarán trabajo al sector. Al ferrocarril hay que verlo como un aliado y complemento al transporte de carretera, y no hay que hacer muchos cambios para utilizarlo.