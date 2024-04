Cáritas Castellón avisa: Cada hogar echa a perder unos 65 kilos de alimentos al año

Cada hogar desperdicia al año como media 65,5 kilos de alimentos. Con este dato Cáritas de Segorbe Castellón quiso lanzar este jueves una campaña de concienciación bajo el lema Compra como piensas, invitando a no donar comida en especie y destinar el importe de ese ahorro, si así lo desea, a esta oenegé católica para distribuirlo entre las familias necesitadas.

En la provincia de Castellón hay más de 238.000 hogares, lo que arroja una cifra de más de 15.000 toneladas de media de alimentos que se lanzan a la basura.

Razones para el despilfarro

El despiste sería el principal motivo por el que se arroja comida a la basura. Un ejemplo, dejar un alimento en la nevera o la despensa y descubrir cuando lo vuelves a necesitar que se te ha pasado o no te fías (en un 74% de los hogares de Castellón, Valencia de Alicante, según un informe de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc). Otros argumentos son que no merece la pena guardarlos por su poco valor ( 24%) o que no se midieron bien las cantidades y sobró comida (11%).

Los alimentos que más se echan a perder / MEDITERRANEO

Lo que más se tira

Al reflexionar sobre los alimentos que se tiran son los hombres y los más jóvenes los que confiesan hacerlo más. Destacan sobre todo, la fruta y la verdura (citado por un 77% de los encuestados en Castellón, Valencia y Alicante), lácteos (49%), pan, cereales o pastas (47%), carnes (36%), comidas preparadas (31%), entre otros (ver cuadro).

Consejos para evitar despilfarrar

Desde la Asociación Valenciana de Consumidores (Avacu) señalan una serie de consejos para evitar el despilfarro. Por ejemplo, algo tan sencillo como mirar la fecha de caducidad y consumo preferente y consumir primero los que vayan a vencer antes. También recuerda que algunos se pueden reaprovechar. Por ejemplo, haciendo batidos o purés con las frutas y verduras maduras. Controlar el tamaño de las raciones es otro consejo, así como no pedir demasiada comida cuando se coma fuera de casa y, si nos equivocamos, pedir el túper.

Too good to go

Distintas iniciativas intentan combatir el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, Aecoc resalta el creciente uso de las apps para evitar el despilfarro. Es el caso de Too Good To Go, con la que el usuario puede elegir los establecimientos a su alrededor y comprar packs sorpresa de comida a precios más reducidos, que oscilan entre 2 y 5 euros, que incluyen productos aptos frescos, pero que no se han vendido durante la jornada. Más de 50 establecimientos de Castellón participan en esta iniciativa, que ha permitido salvar 12.000 packs, según fuentes de la firma.

Solidaridad

También la gran distribución está llevando a cabo iniciativas para reducir el despilfarro. En muchas ocasiones, los productos se donan a entidades benéficas. «Los Bancos de Alimentos somos los que mejor aprovechamos los excedentes», subraya el presidente de esta entidad en Castellón y vicepresidente nacional de la federación nacional Fesbal, Santiago Miralles, quien subraya que «con estos excedentes vamos a suplir la ayuda que venía de Europa, que el año pasado se situó en 350.000 kilos». El Banco de Alimentos de Castellón repartió 1,238 millones de kilos de comida en 2023. El número de beneficiarios va al alza desde que la Unión Europea ha dejado de aportar sus excedentes. «En Castellón atendemos a casi 22.000 personas y en los dos primeros meses del año en alimentos hemos repartido 206.000 kilos», explica Miralles, quien añade que «las empresas donan alimentos de todo tipo, excepto leche y aceite de oliva, todos los días nos entra producto», señala.

El enigma de las tarjetas monedero

La Conselleria de Servicios Sociales urgió este jueves al Gobierno a poner en marcha cuanto antes el sistema de tarjetas monedero, que anunció para antes de abril y que sustituirá al tradicional reparto de comida. La Conselleria ya expresó su preocupación por estas ayudas directas que iban a dejar desprotegidas a muchas familias y personas en situación de vulnerabilidad.