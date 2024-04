Unos 300 pacientes fallan cada día a su cita con el médico o el pediatra en el centro de salud de Castellón

Casi 300 pacientes fallan cada día a su cita en un centro de salud de la provincia de Castellón o, lo que es lo mismo, más de 75.000 en el último año. Una problemática que no es exclusiva de Castellón. Es más, en Francia se han planteado sancionar con 5 euros a quienes realicen esta práctica. ¿Sería posible aplicarlo en la Comunitat? Desde la Conselleria de Sanitat señalan que una medida de esas características se debería abordar en el ámbito nacional.

Según los datos de la Conselleria de Sanitat, el año pasado 60.323 personas no se presentaron a su cita con el médico de familia y otras 15.114 fallaron en su visita a Medicina Pediátrica en Castellón. Esto supone 75.437 visitas de las que podrían haberse beneficiado otros pacientes a lo largo de los días laborables del año.

No obstante, no es una situación generalizada. Comparado con el total de citas, el porcentaje no llega al 5%. En concreto, en Atención Primaria es del 2,59% y en Pediatría del 3,79%. El porcentaje de absentismo fue superior en atención especializada, donde el 5,22% de los pacientes citados fallaron, 42.595.

Podrían aprovecharlas otros pacientes

Aun así, el colegio de médicos de Castellón señala que es un problema real y preocupante: «Solo en el departamento de salud de Castellón han sido 14.000 casos de pacientes que no acudieron a la cita y no avisaron, un 4%. Consultas que podrían haber aprovechado otros pacientes».

A la hora de explicar las causas, desde el colegio de médicos señalan que son variadas, desde la lista de espera, que hace que los pacientes busquen otras vías, a la dificultad para avisar y anular o incluso la falta de educación.

Campañas

El colegio oficial defiende implementar campañas de información, facilitar la anulación y evitar los problemas que favorecen el absentismo, como las listas de espera y mantener al día los datos para mandar o notificar citas así como lanzar avisos de falta y consecuencias así como sancionar a los reincidentes. Aunque el principio son contrarios a las sanciones.

"Perjudica al resto de pacientes"

«Es imprescindible regular un sistema que usamos y necesitamos todos para que sea lo más eficiente posible frente un mal uso», señaló Alejandro Calvente, presidente del Sindicato Médico CESM, quien recordó: «Esta práctica perjudica al resto de pacientes, que tienen el mismo derecho y están esperando».

¿Carnet por puntos?

Calvente apuntó que «educar ya se intenta». En su opinión, los dos recursos existentes --la app a disposición del paciente para gestionar sus citas y el envío de SMS-- son mejorables, porque a veces no aparecen todas las citas.

Respecto a la medida planteada por Francia, el presidente de CESM señaló que «pone de manifiesto que tienen un problema parecido al nuestro; abrir el debate es muy importante y que se vayan tomando medidas, no solo esa», apuntó Calvente, quien distinguió entre los casos aislados y quienes sistemáticamente piden citas y no se presentan, sugiriendo la posibilidad de implantar una especie de carnet por puntos.

¿Por qué fallamos?

Encarna Barragán, de CCOO, señaló que es un problema «multifactorial»: «En ocasiones a un paciente le dan cita a 10-15 días o 8 días y cuando tiene que ir ya no lo necesita. En ese caso, es conveniente avisar porque ello permitiría adelantar el resto de citas y no retrasar el trabajo». Otras veces, por ejemplo, en atención especializada, donde las citas son a más tiempo vista, «a lo mejor el paciente ha cambiado de domicilio y le llega la carta a la dirección incorrecta». También planteó la posibilidad de que el paciente haya optado por irse a la privada.

Con todo, Barragán se mostró contraria a las medidas coercitivas y consideró que la multa es discriminatoria pues, mientras que a una persona de clase alta, 5 € quizás no le afecten, a otros sí. Por ello, se mostró partidaria de medidas como contactar con el paciente para preguntar por qué no se ha presentado y sensibilizar sobre las consecuencias de no anular una cita médica.

