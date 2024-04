Sandra (Castellón): "Gracias a la X solidaria hice un curso y conseguí trabajo"

Un simple gesto, como marcar la X solidaria en la declaración de la renta puede cambiar vidas. Así lo explica Sandra Llorens, empleada de limpieza de Cocemfe Castellón: "Aquí hice un curso y conseguí trabajo. También recibo ayuda con mis documentos y voy a terapia con mi psicóloga". "Muchas gracias a la gente que marquéis la X. Esto es un apoyo muy grande para nosotros".

El testimonio de Sandra es solo uno de los que se han podido escuchar este miércoles en la presentación de la campaña de la X solidaria. En este acto, Mari Paz Ramos, vicepresidenta de la plataforma del voluntariado de Castellón, ha puesto de relieve que marcar la X solidaria es una decisión personal de participación en la política social del estado dirigida a ayudar a las personas con vulnerabilidad.

Acto de presentación de la campaña por la X solidaria en Castellón / CARMEN TOMAS

Sin embargo, un 42% de los contribuyentes no realiza asignación en Castellón. Si todos los contribuyentes de la provincia marcaran la X solidaria se podrían recaudar 9,3 millones de euros en Castellón para políticas sociales llevadas a cabo por las oenegés. El representante de Cocemfe, Ximo Nebot, subrayó aun así que Castellón es una provincia solidaria, puesto que en el 2022 se recaudaron 5,5 millones, un 12% más que el año anterior (4,9 millones). Esta recaudación procedió de los contribuyentes que marcaron ambas casillas (Iglesia y fines sociales) --23%-- y solo la de fines sociales --15%--. En total 101.225 declarantes de Castellón marcaron la X solidaria en la declaración del 2022.

Nebot señaló que "no asignar supone un error porque no marcar la casilla de fines sociales equivale a tener menos para las entidades y que no podamos cubrir las necesidades de las personas más vulnerables", dijo, recordando que estas hacen el trabajo que debería hacer la administración.

En el acto se recordó que marcar la X solidaria o la casilla de fines de interés social no cuesta nada, pero va a suponer mucho en políticas sociales. Asimismo, ha señalado que se puede compatibilizar la firma de la casilla de la Iglesia con la X solidaria, porque ambas aportaciones se suman, destinando 0,7 y 0,7 hasta sumar, 1,4%. Por ello se recomienda revisar los borradores que se reciban de Hacienda y comprobar que está la casilla que se quiere marcar, algo válido también para quienes la presenten por APP móvil o página web.