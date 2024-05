Alberto, un joven con discapacidad intelectual en Castellón: "Pido que me den la oportunidad de poder trabajar"

"Pido que me den una oportunidad de poder trabajar". Así habla Alberto Bellés Batalla un joven de 21 años con discapacidad intelectual que este jueves ha participado en una iniciativa de la Fundación Síndrome de Down para conmemorar el día mundial del trabajo. La iniciativa se ha desarrollado en el entorno de la plaza Santa Clara y Pescadería con la colaboración de 19 comercios y locales de hostelería.

Bellés ha tenido ocasión de hacer tareas propias de este puesto de trabajo, coger pedidos, servir bandejas con orchata, cafés, bombones o cortados son algunas de las actividades que le han mantenido ocupado. "Hacemos esto para que la gente vea que podemos trabajar y que haya inclusión", subrayando la importancia de ganar un sueldo. "He hecho prácticas de cocina y atención de sala y camarero en el Centro de Turismo", señalaba.

Por su parte, Alba Orozco Alcón, de 31 años, ha estado en Vips, un establecimiento de moda de hombre y mujer. "He estado haciendo prácticas en el Hotel Voramar y en la Corretgera, pero nunca he podido trabajar y me gustaría tener mi propio dinero para comprar una casa o para ayudar a mi familia...", expresa.

Un total de 20 personas con síndrome de Down y otros tipos de discapacidades intelectuales, han participado en esta jornada iniciativa que reivindica el derecho de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales al acceso al mercado laboral bajo el lema Plaza Santa Clara por la Inclusión Laboral.

Así durante 2 horas, a estas personas han servido cafés, atendido a la clientela o informado sobre algún producto etc.

El objetivo de esta jornada es “romper con los estereotipos y prejuicios que todavía hoy en día existen entorno al trabajo de las personas con discapacidad intelectual”, explica Verónica Sánchez, coordinadora del área de Formación y Empleo. Unos estereotipos que todavía hoy persisten y que dificultan en gran medida que estas personas puedan acceder a un empleo ordinario, “gracias a este tipo de acciones conseguimos llamar la atención de las empresas de la provincia, de las instituciones y de la sociedad en general” argumenta Sánchez.

Lucia, Dani, Marta y Carlos, son otras de las personas que han participado en esta jornada. Al igual que sus compañeros tienen claro cuál es su objetivo: conseguir un empleo para mejorar su calidad de vida.

“Tenemos una discapacidad intelectual, pero eso no significa que no podamos hacer muchos trabajos de forma correcta”, explica Carlos. “llevo realizando cursos de formación mucho tiempo, he hecho prácticas, tengo un buen currículum, lo único que me falta ahora es una oportunidad para demostrar todo lo que puedo hacer” comenta Bea.

Por su parte, Kevin está muy ilusionado porque finalmente ha conseguido una oportunidad laboral “hace unas semanas empecé a trabajar en una tienda de ropa, después de mucho esfuerzo y gracias al apoyo de los técnicos de la Fundación, lo he conseguido”.

El Mercado Central se vuelca en la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual. / Manolo Nebot

Temporada de verano

Este año, siete personas de la bolsa de trabajo de Síndrome de Down han conseguido un empleo. "No es un mal dato, pero queremos que sean muchas más, sobre todo ahora que comienza la campaña de verano en la que muchas empresas podrán contar con personal formado en perfiles de atención al cliente para reforzar las plantillas” comenta Carolina Ballester, presidenta de la Fundación Síndrome de Down.

Los datos que maneja la Fundación Síndrome de Down Castellón son positivos, pero no lo son tanto los datos a nivel general que recogen estudios como el publicado recientemente por Down España en el que destaca que tan solo el 21% de las 190.000 personas con discapacidad que residen en España y que están en edad de trabajar tienen un empleo, mientras que poco más del 1% están ocupadas en empresas ordinarias (unas 2.000), pese a que hay mu-chos campos en los que pueden desarrollar su trabajo de forma normalizada.

Castellón y la inclusión laboral

Síndrome de Down Castellón trabaja desde hace más de 20 años a favor de la inclusión laboral en la provincia a través de su programa de Empleo Con Apoyo, pionero en Castellón, a través del cual en la actualidad 61 personas con Discapacidad Intelectual se encuentran trabajando en empresas de la provincia.

Desde el año 2004 más de 210 personas se han beneficiado de este programa.