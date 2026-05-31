«Queremos formar profesionales en la creación de contenidos interactivos»

La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón oferta para el curso 2026/2027 el doble grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual, un nuevo doble itinerario dirigido a quienes quieren especializarse en la creación de contenidos híbridos y liderar la convergencia de industrias. El vicedirector de la Escuela Técnica Superior, Gabriel Recatalà, y la vicedecana de Ciencias de la Comunicación, Jéssica Izquierdo, serán los coordinadores de esta iniciativa formativa que promete ser un éxito. Se trata de una propuesta que atiende a la mayor demanda de interactividad en las narrativas audiovisuales y las demandas más dinámicas del mercado, para desarrollar una carrera profesional con gran proyección en el mundo digital.

¿Cuál ha sido la motivación para impulsar el doble grado en Videojuegos y Comunicación Audiovisual en la UJI?

La idea de este doble grado surge porque en ambos campos se está creando contenido para diferentes medios y, desde hace tiempo, está habiendo una interacción de contenidos de un medio a otro. Ahora nos encontramos con que ya se están haciendo videojuegos de películas y películas de videojuegos. Y no es solo eso, sino que en medios tradicionalmente pasivos desde el punto de vista de los espectadores, como la comunicación audiovisual, está habiendo una mayor demanda de interactividad. Al mismo tiempo, los videojuegos están contando historias crecientemente complejas, con mucha narrativa y descripción, y un gran desarrollo de los personajes. Esto está conduciendo a una interacción creciente y sinergias entre los dos medios que hace necesario formar a profesionales que sean capaces de crear y dirigir contenido que pueda dar el salto de un medio a otro y que pueda ser directamente concebido para ser distribuido en diferentes medios.

El vicedirector de Escuela Técnica Superior, Gabriel Recatalà. / Toni Losas

¿Cuál sería el perfil del profesional de esta formación?

Esta propuesta, que se oferta por primera vez en la Universitat Jaume I, va más allá de la simple suma de dos títulos. Mientras el grado en Videojuegos te aporta la base tecnológica y el diseño de sistemas, Comunicación Audiovisual lo complementa con la sensibilidad artística, el dominio de la narrativa y la producción. De esta manera, este doble grado forjará un perfil profesional único con una visión integral del proceso creativo, desarrollando una muestra de proyectos híbridos que le abrirá las puertas de un sector en constante fusión.

«La propuesta va dirigida al alumnado al que les guste crear contenido e historias dinámicas»

¿Cuáles serían los puntos fuertes de esta doble formación?

Los videojuegos y la comunicación audiovisual tienen en común el desarrollo de productos que requieren un equipo enormemente interdisciplina r y, en la Universitat Jaume I, disponemos de laboratorios para el análisis del diseño de juegos, disponemos de equipamiento informático con capacidad suficiente para el desarrollo de personajes y escenarios y para el control de los mismos. Además, tenemos potentes equipos de investigación, formados por profesores que están trabajando e investigando en aspectos como las diferentes experiencias de visualización, desarrollo de motores de gráficos y análisis de videojuegos respecto a lo que son las historias y los personajes. Asimismo, contamos con personal docente experto y acceso al Laboratorio de Ciencias de la Comunicación (LabCom), una infraestructura puntera para aplicar la formación en proyectos reales. Todo eso crea un entorno de élite para poder sacar el máximo provecho posible de ambos campos.

¿Qué oportunidades laborales ofrece?

Las oportunidades laborales son múltiples y muy especializadas. Hay que tener en cuenta que se trata de una titulación pionera a nivel nacional (dentro del conjunto de las universidades públicas) que dará oportunidades laborales muy polivalentes y orientadas a cubrir roles emergentes y altamente demandados como pueden ser el de guionista interactivo, especialista en realidad virtual, director para proyectos transmedia o también diseñador ludo-narrativo.

La vicedecana de Ciencias de la Comunicación, Jéssica Izquierdo. / UJI

¿Qué características personales y académicas configuran el perfil de ingreso idóneo?

Este doble grado va dirigido, sobre todo, al alumnado al que les guste crear contenido, historias, las experiencias interactivas o marcar tendencia en sus producciones. Ellos y ellas serían un perfil idóneo para esta doble titulación en la que les vamos a dar las herramientas necesarias para su desarrollo formativo en todos estos aspectos.

«Esta formación requiere esfuerzo y tenacidad pero, sobre todo, pasión y creatividad»

¿Qué papel juega la IA en este doble grado?

La inteligencia artificial es una herramienta tremendamente útil que, si la empleamos bien, nos permite acelerar y hacer muchísimo más trabajos. Se está utilizando en videojuegos para la generación dinámica de escenarios de forma que la experiencia de juegos sea diferente en cada iteración. Se está utilizando para controlar el movimiento de personajes de forma que sean más realistas y respondan de una forma más creíble a la interacción con el usuario. Y se está utilizando para buscar soluciones a problemas, asistencias sobre qué arma utilizar y qué camino seguir. No obstante, para utilizar todo eso hay que saber programar. Esa inteligencia hay que saber configurarla e interpretar sus resultados. En el doble grado vamos a utilizar la IA pero como herramienta para potenciar nuestro trabajo.

¿Qué le diría a un alumno o alumna que esté pensando en cursar esta formación?

Les diría que cuando hablamos del doble grado de videojuegos y comunicación audiovisual estamos hablando de un proceso creativo que se puede aplicar a diferentes medios, en el ordenador, series, películas, etc. Todo ese proceso requiere esfuerzo y tenacidad pero, sobre todo, pasión y creatividad. Si aspiran a todo ello, nosotros les ayudaremos a prepararse.