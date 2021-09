El Consell alega criterios «objetivos» para cambiar de nombre las calles franquistas en Castelló

Tener una vinculación con la dictadura franquista, sea del grado que sea, justifica de manera rotunda la eliminación del callejero de Castelló de nombres de personas consideradas como ilustres. Así lo defiende la consellera de Participación, Transparencia y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, tras conocerse la propuesta de su departamento de eliminar calles dedicadas al creador del acto del Pregó de las fiestas de la Magdalena, Manuel Segarra Ribes, o a uno de los firmantes de las Normes de Castelló, Lluís Revest.

Ante las dudas suscitadas por diferentes sectores locales o partidos como el PP, que creen que la importancia de las obras de las personalidades aludidas va más allá de su papel en el periodo de la dictadura, Pérez Garijo recalcó que el listado «ha costado mucho de hacer y queda mucho por completar, con las contribuciones de grupos locales dedicados a la memoria histórica y la comisión de expertos por parte de la Conselleria, donde hay personas vinculadas a la historia y la memoria». Para considerar que hay un vestigio franquista «los criterios son objetivos y la documentación es clara».

Pese a la defensa de la retirada de nombres como los de los citados, además de el de Traver Tomás, Carlos Fabra Andrés, el doctor Vicente Altava, Sánchez Gozalbo, Santos Vivanco o Herrero Tejedor», mencionó que habrá periodos de alegaciones.

Cruz del Ribalta

En cuanto al largo proceso de trámites y medidas judiciales sobre la retirada de la cruz del Parque Ribalta, Rosa Pérez Garijo valoró como una «anomalía democrática» que no se haya procedido todavía a esta medida, «cuando hace 46 años que murió el dictador, y me preocupa que haya gente a la que todavía le cueste tanto» comprender la justificación a esta iniciativa. «Por la dignidad de las víctimas del franquismo, no podemos esperar más», dijo la consellera.

Rosa Pérez Garijo estuvo ayer en el Menador de Castelló para visitar la exposición Paterna: la memoria del horror, un trabajo de fotografías de Eva Máñez que muestra a «mujeres víctimas del franquismo, luchadoras y supervivientes del horror, de quedarse solas y marcadas tras el fusilamiento de sus seres queridos». La muestra podrá verse en este espacio cultural hasta el 24 de octubre.