La popular fiesta Oktoberfest encara su recta final en el antiguo recinto de ferias y mercados de Castellón (Goliat) reforzando las medidas de seguridad, tal y como han señalado desde la empresa organizadora del evento, Music is the Answer. El objetivo, tras los incidentes ocurridos el pasado lunes, cuando un grupo amplio de jóvenes quiso acceder al recinto sin cumplir con los aforos, es dar continuidad a esta fiesta con todas las garantías para los asistentes. Según afirma Javier Sánchez, CEO de Music is the Answer, «hemos reforzado los efectivos de seguridad de manera que se no vuelvan a producir situaciones parecidas». En este sentido, Sánchez recuerda que la Oktoberfest cumple con todas las medidas de los protocolos frente al covid para garantizar un ocio seguro, pero ha hecho también un llamamiento a todos los asistentes a actuar con responsabilidad y cumplir con las limitaciones que impone la situación actual.

Lo que queda por disfrutar

Un total de ocho son las actuaciones que todavía quedan por celebrarse, ocho citas destacadas de grupos de Castellón y provincia, además de una rica oferta de gastronomía y cerveza. De esta forma, este jueves, a las 14.00 horas, se abrirán las puertas del recinto para dar pie a la actuación del grupo castellonense Generación Z, que se subirán al escenario a las 20.00 horas. A continuación, el público volverá a disfrutar con el Showman de El Serrucho. El viernes 15, a las 20.00 horas, actuará Jarana, y después nuevamente El Serrucho. Por último, el sábado 16 actuará Kasparov, Resilientes y Patxi Ojana.

La cita se complementa con una doble oferta de comida, argentina y alemana. Cabe recordar que el evento cuenta con la colaboración del Grupo Zona, Coca-Cola y el Ayuntamiento de Castellón.