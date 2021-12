El Grupo Lourdes de Castelló no aparece en el ránking que elabora el portal de viajes Best Destinations in Europe sobre las ciudades europeas con mejores luces de Navidad que lidera la croata Opatija y en el que figuran municipios españoles como Málaga y Madrid. En la lista tampoco aparece Vigo, por cierto, pese a que la ciudad gallega haya desembolsado 2,5 millones de euros solo en luces navideñas durante tres años, una cantidad lógicamente muy superior a la destinada a este concepto en el barrio de la capital de la Plana.

Más que en el Grupo Lourdes, la que se ha iluminado ha sido la Calle Zucaina de este barrio situado al sur de Castelló, y lo ha hecho gracias al empeño de vecinas como Lola: "Lo hemos organizado entre unos cuantos y lo hemos pagado todo nosotros de nuestro bosillo, montándolo durante tres fines de semana". Para esta desinteresada tarea han empleado, al margen de su tiempo y dinero, 600 metros de luces: "Estamos muy contentos por cómo ha quedado. En nuestra calle hay cinco o seis niños y creemos que tienen tanto derecho como otros a ver iluminada su calle". Las actividades de Navidad en Castelló Estas son las primeras fiestas en las que el Grupo Lourdes brillará con luz propia, pero no serán las últimas: "Los rollos de luces los guardaremos para la Navidad del 2022 y esperamos invertir un poco más, superándonos año tras año. Ojalá nos podamos hacer famosos por esto, aunque lo importante es que los niños ya alucinan e incluso mucha gente se para, hace fotos y nos felicita por cómo nos ha quedado". Al margen de las luces, en la Calle Zucaina también se pueden ver las manualidades realizadas por los más pequeños de la casa en la zona: "Tienen más ilusión que nosotros. Por ahora la única calle que está iluminada en el barrio es la nuestra, y porque lo hemos hecho nosotros, pero a la gente le gusta y seguro que se suman más". A continuación podemos ver también la espectacular decoración de un balcón en la Avenida Valencia de Castelló.