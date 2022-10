Remedios Molina Vives está muy contenta con su nueva responsabilidad festera. Ser madrina de la gaiata 9 l’Espartera la llena de orgullo y está segura de que este será un gran año para ella pero también para toda su familia.

Tiene 17 años y desde pequeñita ha estado vinculada a las fiestas y tradiciones de la ciudad, tanto con su participación en la ofrenda como bailando en escuelas de danza. Entró en el mundo gaiatero en el 2017 como madrina infantil, después como gaiatera de honor y ha sido dos años dama de honor hasta llegar al máximo honor que representa ser madrina. Madrina de l’Espartera.

Estudiante

La joven estudia en la actualidad el grado medio de Atención a Personas en situación de Dependencia en el IES Francisco Ribalta y cree que el món de la festa ha cambiado con respecto a antes de la pandemia. «Después de estos años encerrados es muy difícil volver a la normalidad pero seguiremos viviendo nuestras fiestas con el corazón en la mano y lágrimas de emoción», dice la madrina de la gaiata 9 para las fiestas del 2023.

Es una amante de la semana grande. Un amor que siempre le ha inculcado su familia. De hecho, su madre, María Lidón, también está vinculada a la fiesta y «gracias a ella siempre estoy bien atendida para que no me falte de nada». Sin embargo, sus dos hermanos, David y Antonio Jesús, pese a no estar relacionados directamente con este mundo de celebración «siempre están ahí para decirme lo guapa que voy».

Entre la indumentaria que lucirá Remedios Molina destacan varias faldas antiguas de su madre. Una vestimenta que mostrará, feliz, en sus actos preferidos de las fiestas fundacionales como son la Encesa de Gaiates por la que siempre ha sentido admiración desde que era pequeña «porque ves brillar el gran esfuerzo y trabajo ya realizado por las comisiones durante mucho tiempo». También le encanta el Desfile de Gaiatas que este año vivirá con especial intensidad.

"Pasar buenas fiestas"

Remedios Molina tiene el deseo de que el tiempo acompañe a las fiestas del 2023 y que no haya ningún impedimento para llevarlas a cabo. «Por lo demás, solamente quedaría disfrutar de estas celebraciones», afirma.

«Quiero decirles a todos los vecinos del sector que vivan las fiestas desde dentro porque es una experiencia maravillosa y que disfruten tanto como lo voy hacer yo de esta Magdalena», finaliza la madrina de l’Espartera.

Este será un gran año para la joven madrina que está muy emocionada e implicada con este sector y la gran familia de la gaiata 9 con la que seguro que ya está viviendo un año festero maravilloso de cara a la Magdalena del 2023.

Madrina infantil

La emoción por ser madrina infantil se refleja en el rostro de Ariadna Valverde Ibáñez, de 13 años de edad. Desde que sabe que es la máxima representante de los niños de l’Espartera está contenta y feliz por ostentar este cargo de una de las gaiatas más emblemáticas de la capital de la Plana, por tratarse también de las primeras que vieron la luz.

Ariadna Valverde acude cada día al colegio de la Consolación donde estudia y comparte clase con sus compañeros. Es una estusiasta de las fiestas de la Magdalena desde que era pequeña y pertenece a una familia muy vinculada a los festejos ya que de esta forman parte muchas castellonenses que han sido madrinas o damas de la ciudad. «Ahora me toca a mí», afirma la madrina infantil de l’Espartera, quien destaca que la fiesta vuelve a resurgir porque una vez ha pasado el covid «las cosas tienen que volver a la normalidad».

Su familia la apoya siempre en este camino que ha iniciado en la gaiata 9. Su madre, Paz, ha bailado con la Escola de Dansa, con Conso Jóvena, y también participa en la Romeria además de la Ofrenda. Por su parte, su padre, Manuel, y su hermano, Kike, la acompañan también en este camino festero de Castelló.

La nueva representante infantil ya va teniendo toda la indumentaria preparada para la semana grande. De hecho, lucirá faldas de su madre y de su tía, así como los accesorios.

Fiestas inolvidables

«Desde bien pequeña mis actos preferidos han sido la Romeria, el Desfile de Gaiatas y el Pregó infantil», afirma la madrina infantil de este sector que este sábado vivirá su día grande con la presentación de toda la comisión en el Palau de la Festa. Confía, además, en que disfrutará de la semana grande, de la que no cambiaría nada y de la que asegura que será «inolvidable».

«Quiero decirles a todos los vecinos y todo el món de la festa que disfrute de estas fiestas porque pasarán muy rápido pero las viviremos a tope», finaliza.

Tras dos años de inoperatividad de las fiestas de la Magdalena debido a la pandemia, ahora ya llega el turno de retomar la semana fundacional y el ciclo festero con total normalidad, también con el permiso de la meteorología. Ilusión y esperanza no falta entre los miembros de la comisión de l’Espartera y, en especial, de sus máximos exponentes para el año 2023.

Ariadna Valverde será una gran madrina infantil llena de vitalidad y con ganas de disfrutar de los días de las fiestas.

Raquel, presidenta

Raquel Tárrega Castell es la presidenta de la gaiata 9. Tiene 44 años y trabaja como dependienta.

Forma parte de la gran familia de l’Espartera desde el año 2017 donde comenzó como miembro de comisión para luego pasar a ostentar los cargos de tesorera y secretaria y, en la actualidad, máxima representante desde el 14 de octubre del 2020.

Raquel Tárrega es una enamorada de las fiestas fundacionales aunque reconoce que en la actualidad atraviesan una situación «complicada a pesar de las muchísimas ganas que tenemos los festeros y la gente en general de poder volver a vivir nuestras fiestas como siempre». Vivir de nuevo sus actos preferidos es uno de los deseos de la presidenta de la gaiata 9, ya que adora la mascletà, la Romeria, el Desfile de Gaiatas y l’Encesa.

Esta castellonense trabaja de forma comprometida por las fiestas fundaciones y, una vez pasado el nombramiento y despedida de los cargos, se centra junto al resto de la comisión en otros eventos para acompañar «a todas las asociaciones amigas que nos invitan a sus actos» y en los actos propios de la gaiata como la presentación que se celebra este sábado en el Palau de la Festa o cuando dan a conocer el llibret. También celebran juntos las fechas señaladas y festivos y ahora tienen previsto hermanarse con una asociación, por el momento, aunque puede que en un futuro sea alguna más. Un hermanamiento que les permitirá disfrutar aún más de las fiestas, ampliar su círculo de amigos festeros y aprender otras formas de trabajar también.

En cuanto a los monumentos para las fiestas del 2023, los está realizando la comisión. Serán sencillos «porque no estamos en posición de hacer grandes gaiatas. Hasta donde alcancemos debe estar bien hecho», concluye Raquel Tárrega a este periódico.

Este sábado vivirá, junto al resto de la comisión, un gran momento cuando se presenten ante el món de festa como los máximos representantes de l’Espartera, una gaiata de tradición y veterana en la fiestas de la Magdalena de Castelló.