Un viejo conocido podía ser la solución para el lateral derecho del Castellón. Javi Moyano (Jaén, 23 de febrero de 1986) es una de las opciones que tiene encima de la mesa la secretaría técnica del club albinegro para cubrir el puesto de carril diestro.

El ex jugador del Real Valladolid, que la pasada temporada llegó en enero a Castalia tras rescindir con el Pucela, podría ser la opción por la que se decante Fernando Gómez Colomer para completar la defensa del nuevo proyecto, ya que Sergi Escobar guarda buenos informes del andaluz durante los dos encuentros que dirigió al equipo en Segunda.

El defensa, que en estos momentos se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el Castellón en el mes de junio, vería con buenos ojos una segunda oportunidad en Castalia, donde se reencontraría con el técnico almassorí, quien apostó por él cuando estaba relegado a la grada tras un problema personal con el anterior entrenador Juan Carlos Garrido. De hecho, Sergi Escobar devolvió la titularidad a Javi Moyano desde el primer partido que se hizo cargo del conjunto albinegro.

Fue en la derrota en Castalia por 0-2 frente al Rayo Vallecano, cuando el almassorí redebutó como míster. En un choque marcado por el descenso matemático a Primera RFEF, Javi Moyano volvió a ser incluido en un once del Castellón, tras más de dos meses y once partidos sin tener minutos. No fue una decisión deportiva la que motivó al polémico Juan Carlos Garrido a prescindir de un jugador que tenía que ser importante en la lucha por la salvación (y que él mismo había destacado por su polivalencia y experiencia en el fútbol profesional), sino una medida disciplinaria del valenciano por algún que otro rifirrafe entre él y el futbolista.

Sus números

En lo que respecta a lo deportivo, Javi Moyano participó en nueve encuentros y tuvo 703 minutos como jugador del Castellón. Un bagaje un tanto pobre para lo que se pensaba que podía aportar un futbolista que venía de Primera División. De hecho, el jienense tiene un extenso currículum a sus espaldas y cuenta con 55 encuentros disputados en la élite del fútbol español, 179 en la categoría de plata y 140 en la antigua Segunda B, así como 11 en fases de ascenso a Segunda y otros 11 en la Copa del Rey.

No en vano, su llegada a Castalia es una de las opciones que bajara el club albinegro, pero no la única. La entidad, limitada por las normas de la nueva Primera RFEF, completará la plantilla con dos fichajes más (un lateral y un mediocentro) pero tendrá que cubrir una de esas dos fichas, sí o sí, con un jugador sub-23. Una circunstancia que dificulta cualquier operación de aquí al final del mercado, ya que si la secretaría técnica no encuentra un mediocentro sub-23 que se ajuste a esas pretensiones no podría incorporar también a Javi Moyano.

Por lo tanto, la intención del club es cerrar el plantel con un futbolista contrastado y que pueda dar ese salto de calidad al centro del campo del equipo sin la necesidad de ser mayor de 23 años --el club está trabajando para obtener la cesión de un jugador que no pueda tener minutos en un club de mayor categoría y cuyo filial no se encuentre en Primera RFEF-- y así tener más margen para el puesto de lateral diestro que cierre la defensa de Sergi Escobar. En ese escenario, habría más posibilidades para un acuerdo con Javi Moyano, quien espera una llamada del club de la Plana.