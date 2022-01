La salida de Carrillo abrió una puerta para que el CD Castellón pudiera reforzar su plantilla y cumplir la principal petición de Sergi Escobar: el fichaje de un defensa central de perfil zurdo. El club tanteó varias opciones, entre ellas un par de futbolistas pertenecientes a clubs de Segunda División, pero todas fueron cayendo poco a poco. De esa forma, se recibió el ofrecimiento del jugador natural de La Vall d’Uixó Cristian Galas, actualmente en la Cultural Leonesa donde es uno de los fijos de Curro Torres. Este verano ya estuvo cerca de incorporarse a la disciplina albinegra y ahora se ha vuelto a colocar en el camino. El jugador ha expresado su deseo de abandonar la Cultural por temas personales y desea estar cerca de su casa, lo que ha facilitado las negociaciones.

No obstante, todo queda pendiente de que la Cultural Leonesa encuentre un relevo para el jugador y acceda a concederle la baja atendiendo a un motivo especial por parte de Galas, porque se trata de un hombre importante para el técnico. Escobar quería reforzar el perfil zurdo y el vallero reúne las características solicitadas por el técnico, incluso podría actuar como lateral zurdo. Tiene 28 años (La Vall d’Uixó, 15-2-1992) y una dilatada experiencia.

Jugó en las inferiores del Villarreal

Cristian Galas jugó en las categorías inferiores del Villarreal pasando por los tres últimos eslabones del escalafón antes del primer equipo (juvenil A, Villarreal C y B) para luego continuar su carrera en el filial del Espanyol, Albacete, Alcoyano, UCAM Murcia y Cultural Leonesa.

Si el conjunto leonés le concede, finalmente, la baja sería albinegro hasta 2024.

Atentos a Juanto Ortuño

La situación económica del Castellón no le permitiría incorporar más jugadores salvo que se produjera otra salida. En ese sentido, el club trabaja, junto con el propio jugador, en la posible salida de Juanto Ortuño, uno de los hombres con la ficha más alta de la plantilla y que no es, ni mucho menos, titular para Escobar. El delantero ha tenido acercamientos de clubs como el Logroñés, Ferrol o UCAM Murcia a través de su agente, pero ninguno ha fructificado hasta la fecha. Solo la hipotética salida de Juanto dejaría la opción de reforzar otra posición del equipo que Sergi Escobar considerase oportuna, aunque atendiendo a las alternativas que pueda ofrecer el mercado. Si Juanto liberase su ficha, quedaría abierta la opción de firmar un jugador mayor de 23 años. En caso contrario solo se podría incorporar uno menor de 23 años si se considerase oportuno, aunque las arcas del club no están para muchos dispendios. De momento, a la espera de Cristian Galas.