La previa | El Castellón espera saldar cuentas pendientes en Sabadell

Sube el nivel del rival, se eleva la exigencia para el CD Castellón. Así se presenta la visita al estadio del equipo más en forma del grupo en el 2022, libre de derrotas para un CE Sabadell que comenzó a cimentar su extraordinaria remontada en Castalia, en la despedida del 2021. Ganó (0-1), de aquellas maneras, poniendo los cimientos de una racha de 12 partidos sin perder que le ha llevado a coger el rebufo del pelotón que persigue el play-off, hasta reducir su desventaja con los albinegros a los cuatro puntos, de ahí la trascendencia del choque en una Nova Creu Alta eufórica con los suyos y hostil para los orelluts. El duelo arrancará a las siete de la tarde y será retransmitido gratuitamente por Fuchs Sport, que toma el polémico relevo de las retransmisiones de Footters... si no surge una sorpresa de última hora.

Este pequeño clásico del fútbol español, con más de 30 capítulos en prácticamente todas las categorías y competiciones, se estrena, en terreno vallesano, en esta nueva Primera RFEF. Sabadell y Castellón, además, cumplen cuatro temporadas luchando exactamente por los mismos objetivos, por lo que han retomado su rivalidad, un tanto adormecida por bastantes años sin verse las caras.

El precedente más cercano

El último precedente (19 de diciembre) frustró especialmente a los de Sergi Escobar, impotentes ante el llamado otro fútbol de su rival, que nadó y guardó la ropa a raíz del gol de penalti forzado por el grauero Néstor Querol (capitán arlequinado), impidiendo que se jugara un mínimo estándar. Hoy, el arbitraje correrá a cargo del murciano Campos Salinas.

Dos lesionados y dos bajas por covid-19

El técnico almazorense, respecto al pasado fin de semana, recupera a Cristian Galas tras haber cumplido sanción, manteniendo las ausencias de los lesionados de media duración (Carles Salvador y César Díaz). Sin embargo, no podrá repetir el once, porque hay dos bajas por covid-19. No dijo nombres, pero Salva Ruiz y Borja Martínez, titulares hace siete días, se han quedado fuera de la convocatoria de 20. Así que blanco y en botella...

El carril izquierdo debería ser para el valldeuxense, a quien Escobar ya ha ubicado ahí. Álex Blesa oposita a la plaza del trivote que deja libre el ex del Pontevedra.

El Sabadell, ¿con los cuatro viejos conocidos?

Enfrente, todo apunta a que Pedro Munitis hará jugar de inicio a los cuatro hombres más conocidos por estos lares: además de Néstor Querol, el guardameta vallero Emilio Bernad (militó en los alevines del Castellón), así como Joseba Muguruza y Iago Indias, que formaron parte de la operación limpieza en el Estadio Castalia a raíz del descenso.

Mal tiempo

La previsión de lluvia abundante durante todo el día (aunque tiende a remitir a la hora del partido) puede impedir que la Nova Creu Alta registre una afluencia de público en torno a los 6.000 espectadores. Habrá representación albinegra, pero lejos de 300 (número de entradas cedidas para sus abonados). Además, la meteorología obliga a suspender la comida de hermanamiento entre los principales colectivos peñistas arlequinados y orelluts.