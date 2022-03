Escobar asume la responsabilidad del horario del Castellón-Linense en Magdalena

Sergi Escobar, en la víspera del CD Castellón-Balompédica Linense, ha hablado del partido de este sábado (17.00 horas) en el Estadio Castalia (los albinegros buscan la cuarta victoria consecutiva), pero también de las fiestas de la Magdalena e, incluso, de la elección de Galicia como escenario oficial de los play-off de ascenso. De todo eso y mucho más ha dado su punto de vista.

El adelanto del partido

“Es una lástima, por la inercia que llevamos, porque estamos en play-off, por las fiestas, por todo en general... Al final no mandamos nosotros. Se pidieron otros horarios, pero solo pudimos cambiarlo a este. Y en la valoración de jugar domingo o sábado, primó lo deportivo y hemos preferido jugar el sábado, sabiendo que es perjudicial, porque es el día en que Castelló sale a la calle, aunque el domingo también había dos actos principales. La decisión ha sido deportiva, dentro de los dos horarios que podíamos tener".

El estado de la plantilla

"Los dos jugadores que estaban con covid, han entrenado con normalidad toda la semana [en alusión a Borja Martínez y Salva Ruiz]. Hay dos o tres jugadores tocados y tenemos que valorar hasta última hora, pero tenemos mucho material donde elegir y, con la dinámica que llevamos, quien salga sé que lo que va a dar todo".

Play-off en Galicia

"Está muy lejos y quedan muchas batallas. Viéndolo aún muy lejos, me hubiera gustado como el play-off que disfrutamos hace cuatro años, con Castalia con 15.000 espectadores y todo lo que se vivió luego. La sede única pierde ese encanto; y también es una pérdida económica para el club, sobre todo para el Castellón, que mete tanta gente, pero es lo que hay y manda la federación... El sitio queda muy lejos, pero si estamos, si nos clasificamos, sé que no estaremos solos, porque la afición siempre ha acompañado al equipo de forma importante".

Encontrar la regularidad

"Hacerse fuerte en casa en importantísimo. Somos el segundo mejor equipo a domicilio pero en casa hemos sido más irregulares. Tenemos que dar continuidad a la victoria contra el Castilla, porque entrar en los play-off se va a basar ahí. Estamos agarrando esa regularidad, llevamos la media inglesa en esta segunda vuelta. Pero los calendarios… Da igual jugar contra quien sea, no hay partido fácil: estamos sobreavisados, de que tenemos que dar el 110% y así estamos toda la semana, intentando transmitírselo a los jugadores, porque la Balona, hasta hace tres jornadas, estaba luchando por nuestros mismos objetivos".

Así ve al Linense

"No se le han dado los resultados, pero las sensaciones y las ocasiones que ha generado, nos hacen estar muy en alerta. Está negado cara a portería, pero es difícil meterle goles. Es un equipo duro, que ya nos demostraron el nivel que tiene. Con el nuevo entrenador, que lleva tres partidos, ha cambiado tanto, que no sabemos qué rival nos vamos a encontrar. Tiene buenos jugadores, Coulibaly, Gerard Oliva, Koroma… O no le hacen gol o solo uno; su problema es que no los mete. No va a ser un coser y cantar, tenemos que estar muy alerta. Si encima le añadimos que el ambiente va a ser desangelado, el mal tiempo... tenemos que activar más al jugador".

A vueltas con el gol

"En esa fase en la que no hemos estado también, el Castellón ha sido uno de los que más ocasiones ha generado, lo que pasaba es que nos las convertíamos. Los datos decían que nos faltaba eficacia, porque éramos el tercer peor equipo en la relación entre ocasiones generadas y marcadas, pero éramos el tercero que más tenía. Eso ha cambiado. Ahora tiramos menos, pero somos más efectivos, que es lo que te da los tres puntos. Hemos ajustado más la defensa y somos algo más prácticos, después de una fase de ir arriba y de atacar, de desprotegernos incluso en exceso, pero estamos más sobrios. Hacemos menos ocasiones, pero estamos más efectivos por la inercia".