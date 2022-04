Pablo Hernández y el final de una sequía histórica en el Castellón: ¡605 minutos sin marcar!

Pablo Hernández, el jugador-franquicia del CD Castellón, el que estaba llamado a convertirse en el MVP de esta nueva categoría que es la Primera RFEF, pero al que las lesiones y otras circunstancias han debilitado, fue el encargado de detener la sequía del Castellón en los 605 minutos con el 1-0 ante el Algeciras. Concretamente, desde el 1-3 de Juanto Ortuño en el descuento en Sabadell.

Por fin funcionó la presión alta que tanto había pedido Sergi Escobar. Bilal Kandoussi robó y asistió al Mago, quien puso el balón lejos del alcance de Pol Tristán (con la ayuda de Mariano Gómez). Corría el minuto 20 de la segunda parte, 65 de partido, sumándose a los 540 anteriores. Justo 10 horas.

Las rachas más largas sin marcar

Se trata, con todo, de la cuarta mayor racha del Castellón sin marcar en su ya casi centenaria historia. Solamente se quedan por delante la de su última temporada en la máxima categoría (757 minutos en la 1990/1991); así como los 662’ de la 1993/1994 (Segunda A) y los 656 con la que finalizó la pasada campaña en LaLiga SmartBank (añadiendo el inicio de esta temporada, buena parte del primer encuentro contra el Albacete, curiosamente rota por el 19).

El gol anulado

Pudo haberse acabado a los cinco minutos del primer tiempo, cuando Mario Barco batió a Pol Tristán después de la acción de Pablo Hernández, pero el delantero estaba en posición antirreglamentaria. No fue el 1-0, para el que hubo que esperar una hora exacta más de angustia. Esta vez valió la pena, porque sirvió para ganar y alimentar las esperanzas de jugar los play-off.

Las declaraciones de Pablo Hernández

En declaraciones difundidas por el CD Castellón, el autor del 1-0 ante el Algeciras hablaba así: "Son tres puntos muy importantes, no solo por lo que supone, meternos de nuevo en la pelea por los play-off, sino sobre todo porque acabamos con una dinámica muy negativa, que había que romper como fuera".

"No ha sido nuestro mejor partido, pero el equipo ha estado muy serio, ha corrido...", desgranaba Pablo Hernández, que no dudaba en admitir una pequeña dosis de "suerte" en el gol. "La toca el defensa y se mete". "Lo importante era ganar y liberarnos de la angustia por no ganar ni marcar", subrayó antes de mirara a las cuatro últimas jornadas: Atlético Baleares, Villarreal B, Barcelona y Cornellà. "Nos viene mejor que sean la mayoría rivales directos y de entidad, porque sacamos nuestra mejor versión", opinó.