Castellón-Villarreal B: un derbi con mucho en juego (aún) para los albinegros

El Castellón-Villarreal B del sábado en Castalia (17.00 horas) es decisivo para los amarillos (con el play-off para Galicia asegurado, tienen el ascenso directo a dos puntos). No lo es tanto, ni mucho menos, para los albinegros, pero tampoco se trata de un mero trámite. Es un partido con mucho en juego... aún. Y más tratándose de este derbi extraño, que no se ciñe a la más estricta definición del término, pero que sí es un duelo de rivalidad, aunque se trate de un cara a cara con un filial y no con un primer equipo.

Lo más importante, las matemáticas. El CD Castellón, de hacer pleno en las tres jornadas que restan, sumaría 58 puntos. En principio, insuficientes para aspirar a la quinta plaza, pero en una competición tan rara como este grupo 2 de Primera RFEF, quien sabe... Igual se produce una combinación de resultados solo apta para complejas computadoras... El Castellón de las últimas ocho jornadas (un gol a favor y un triunfo) no estaba para tirar cohetes, pero si no se aferran a esta utopía... De la misma manera, el Castellón todavía debe luchar por la clasificación para la próxima Copa del Rey. Ahora son migajas, pero ha salvado la temporada, económicamente hablando, a varios de sus compañeros de travesía, como el Linares (le tocó el Barcelona), Alcoyano (Real Madrid)... Solo los cinco primeros, los que también jugarán por subir, gozan también esta recompensa, pero hay que descontar los filiales. Con el Villarreal B metido en ese grupo cabecero, la aspiración es el sexto puesto... que también se encuentra a cinco puntos de los albinegros. Grandes objetivos futbolísticos al margen, queda el orgullo inherente a todo deportista; más aún si se trata de uno profesional. El Castellón, con todo, está obligado a ganar siempre, sobre todo para cerrar de la mejor forma posible una aciaga temporada que se le ha ido víctima de otro derrumbe monumental. El 11º puesto actual hace daño a la vista, así que se trata de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para minimizar la decepción del ejercicio. Alicientes sentimentales Existen otros estímulos tal vez más sentimentales. La reconciliación con Castalia tiene que ser doble, habida cuenta de que los albinegros no han ganado ni la mitad de sus comparecencias en casa (8 de 17). Todo ello con el telón de fondo del día del club (incluso los abonados han de pasar por taquilla), con lo que también está en juego no ser la peor afluencia de público en la temporada, justo en un encuentro señalado inicialmente para todo lo contrario.