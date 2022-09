Llegar y besar el Santo. Raúl Sánchez llegó el lunes de la pasada semana, el domingo fue titular, se estrenó con la elástica albinegra y marcó un gol. Un gran gol (el 2-0). Mejor estreno imposible para un futbolista de banda, desequilibrante. "No me esperaba marcar en mi primer partido, pero bienvenido y que sea el primero de muchos", destacó este futbolista madrileño que domina a la perfección las dos piernas. "Me llegó el balón alto, lo controlé con la izquierda y rematé con la derecha. Fue tan rápido todo que no te da tiempo a pensar qué hacer", dijo.

Primer partido del Castellón en Castalia y tres puntos de oro ante un Sabadell que, defensivamente, dio más facilidades de las previstas. "El equipo trabajó muchísimo durante los 90 minutos y la victoria fue totalmente merecida", destacó el ex del Ibiza, que estará en el club de la capital de la Plana hasta junio de 2027. Sobre su partido reconoció que "con el paso de los minutos me sentó un poco cansado, pero poco a poco iré cogiendo el 100%", dijo. Se mostró "impresionado" por el ambiente de Castalia y por lo entregada que estuvo la afición desde el primer minuto. "Los jugadores y el cuerpo técnico se lo hemos agradecido de la mejor forma posible: con un triunfo", señaló. "De casa se han de escapar muy pocos puntos", finalizó.