El mensaje que esta semana ha transmitido Rubén Torrecilla a sus jugadores ha sido muy claro: "No quiero relajaciones de ningún tipo". El entrenador del Castellón es consciente de que el buen momento por el que atraviesa el equipo puede hacer lanzar las campanas al vuelo, pero la temporada no ha hecho nada más que empezar y tan solo se llevan disputadas seis jornadas. Por este motivo, la rueda de prensa de Torrecilla previa al choque del sábado contra La Nucía en Castalia (17.00 horas) se basó en numerosos imputs hacia sus jugadores para que no se confíen ante un rival que llega en puestos de descenso pero que es "un bloque muy bien trabajado".

¿Qué espera del partido ante La Nucía? "Venimos de una semana en la que ganamos el último partido y nos toca cambiar el planteamiento porque esta vez jugamos el sábado. Nos espera un rival difícil y por eso les he dado un toque de atención a mis jugadores. La Nucía tiene a César Ferrando en el banquillo, al que conozco del año pasado en Segunda RFEF, con un bloque bien trabajado y al que le gusta ser dominador. Por eso, no podemos relajarnos; hemos estado trabajando en las cosas en las que debemos mejorar y tenemos que seguir siendo el equipo solidario que hemos sido hasta ahora, buscando las debilidades del rival y compitiendo al 150%". Una situación 'trampa' "El toque de atención se lo he dado a la plantilla porque a los jugadores les llega que se está jugando muy bien y los resultados acompañan, pero no podemos relajarnos sino motivarnos. Cuando todo se ve bonito parece que vamos a ganar sí o sí, y yo lo veo de otro modo, por eso no voy a permitir que nos relajemos. Esto es una carrera de fondo y tenemos un nuevo partido ante nuestra afición, que es un lujo". A por el 'cuatro de cuatro' "Parece que tenemos que ganar sí o sí, o esa es la sensación que da desde fuera, pero tenemos que estar en alerta. La Nucía es un rival muy bien trabajado, fuerte a balón parado y todo dependerá de la intensidad que le metamos nosotros al partido. Aquí cualquier rival te pinta la cara pero rápido, y creo que es un partido importante y tenemos que salir a competir para intentar llevarnos los tres puntos". ¿Rotaciones? "Hablo de rotaciones muchas veces, pero es poco adecuado ahora porque estamos solo en la jornada 7 y estamos aún asimilando conceptos. Los que están jugando lo están haciendo muy bien y los que salen de refresco también. Todos están aportando y han de estar preparados para que cuando los necesite, lo hagan igual de bien, así que las rotaciones llegarán en el momento justo y oportuno". Rubén Torrecilla presume de fondo de armario... en el Castellón La situación de Jorge Fernández "Jorge va poco a poco, aún le falta coger tono físico porque sale de una lesión grave de rodilla. Estamos jugando a una alta intensidad y necesito que estén todos al 150%, por eso mientras no lo vea así deberemos ir con cautela con él porque puede repercutir en otro tipo de lesiones más graves. Él sabe cuál es su situación y va ganando poco a poco; estoy muy contento con él y está en la buena línea. Es un jugador que en buenas condiciones nos aportará toda su calidad". ¿Es Torrecilla más psicólogo que entrenador? Al haber sido jugador profesional conozco las situaciones que pueden darse y es cierto que hago de las dos cosas. Les intento transmitir mis experiencias y les he avisado de que, si sacamos pecho, nos hunden rápido. Hay que saber gestionar tanto los buenos momentos de ahora como los malos, que seguro llegarán". El estado del césped "Han hecho una labor espectacular y el campo estará en muy buenas condiciones. Está un poco machacado porque entrenamos aquí, pero espero que pronto podamos ir a Orpesa y descanse el césped. Estábamos preocupados por la alerta de lluvia pero, de momento, está bien y no habrá problema para jugar". Imágenes: El CD Castellón prepara su mudanza a los campos de Marina d’Or