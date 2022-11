¡El Castellón no encuentra rival para jugar un amistoso durante el parón!

La competición liguera en todo el fútbol nacional se toma un respiro, por la disputa, el fin de semana que viene, de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, ya con representantes desde Primera División hasta de categoría regional. El CD Castellón no volverá a jugar hasta el día 19 (sábado, a las cinco de la tarde), frente al Gimnàstic en Tarragona.

El Castellón, que no logró la clasificación para la Copa del Rey la pasada temporada, ni se inscribió en la Copa RFEF en el actual ejercicio (los cuatro semifinalistas obtenían el premio), está intentando encontrar rival (y campo) para, la semana que viene, mantener cierto tono competitivo, pero se ha encontrado con el no de los principales clubs autonómicos. Los albinegros han llamado a la puerta de Alzira y Atlético Saguntino (equipos de Segunda Federación presentes en la primera eliminatoria), y también a las de Valencia y Levante (para medirse al filial o al primer equipo), sin que hasta ahora hayan fructificado las conversaciones. No ya para jugar el 12 o 13 de noviembre (fechas de esa primera ronda), sino a mediados de la semana que viene. El último recurso sería un amistoso... contra el Castellón B.

La idea de Rubén Torrecilla es la de mantener la cohesión del grupo con actividades fuera de los terrenos de juego (incluso lúdicas) y, conceder fiesta a los suyos del viernes al domingo que viene.

"El parón no viene mal: viene bien para que la gente resetee y desconecte y un poco", ha explicado el técnico. "Aunque estamos en una buena dinámica, el parón llega en un buen momento y es lo que manda el calendario, pero vamos a pensar solo en el partido ante el Intercity, en competirlo y en ganarlo", ha añadido.