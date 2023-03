La previa | El Castellón busca en Los Pajaritos mejorar su rendimiento a domicilio

La temporada va a ser un sin parar hasta la última jornada de la fase regular del campeonato liguero en el grupo 2 de Primera Federación. El CD Castellón juega esta tarde en Soria frente al Numancia (18.00 horas), el mismo día en que la capital de la Plana gritará «Magdalena Vítol» por la noche para recordar que las fiestas fundacionales de la ciudad han llegado a su fin. Es un día muy importante para Castelló y también para el conjunto albinegro, que visita a otro histórico que no acaba de encontrar su sitio en esta categoría este curso.

Los Pajaritos es un campo que, a nivel de liga, nunca vio ganar allí a los castellonenses en sus cuatro visitas: tres derrotas y un empate. Eso sí, la única vez que la escuadra albinegra logró vencer fue en la Copa del Rey de la temporada 1990/91 por un claro 1-3. La de esta tarde será la sexta vez que se enfrenten estas dos escuadras en la olvidada Soria y se espera que a la sexta vaya la vencida porque hace mucha falta sumar de tres en tres fuera de casa para evitar así sorpresas de última hora.

Pendiente de otros

El Castellón juega a las 18.00 horas en Los Pajaritos. Antes, a las 12.00 horas, lo harán los dos rivales más directos en estos momentos del conjunto que entrena Albert Rudé. El líder Eldense, que confía en llenar hasta los topes el Pepico Amat, recibe a la Real Sociedad B en un auténtico partidazo entre el primero y el tercer clasificado. A la misma hora el Amorebieta se mide al Cornellà en otro de los atractivos duelos del fin de semana.

El conjunto castellonense estará en cierto modo pendiente de lo que allí suceda aunque lo principal es pensar en sí mismo ya que tiene una asignatura pendiente esta temporada: los desplazamientos. De hecho, ha perdido los dos últimos seguidos en el campo del Intercity (3-1) y luego frente al Amorebieta (2-1). Es más, como visitante sólo se contabilizan dos triunfos para la escuadra de la capital de la Plana: en el feudo del Alcoyano y en el de Osasuna B. Después, algún que otro empate y varios disgustos.

¿Quiénes jugarán?

En el Castellón la cosa no está muy clara aunque el once podría no diferir mucho del que ganó (1-0) al Alcoyano el pasado fin de semana. Como el club no confirma el estado de los lesionados, resulta complicado saber si para esta cita Iago Indias estará recuperado, lo mismo que sucede con De Miguel, Borja Granero, Javi Antón y Fuentes. El único que está descartado totalmente es Salva Ruiz.

El Numancia, que sólo ha perdido uno de los cinco últimos encuentros disputados, afronta este partido escocido por el 3-0 con el que perdió el campo de la Real Sociedad B hace siete días. Sergio Francisco, entrenador de la escuadra soriana, tiene la baja segura del central Borja San Emeterio, que se recupera de una pubalgia, e Iker Amorrortu, operado del tobillo del pasado mes de octubre. H