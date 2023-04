Albert Rudé llega al Castellón-Barcelona Atlètic de este sábado (19.30 horas, Castalia) discutido por buena parte de la afición e implícitamente respaldado por el club, que lo mantiene en el puesto pese a la pobre dinámica de resultados. Consciente de la importancia del duelo, el entrenador albinegro remarcó, en la previa del encuentro, lo «trascendental» del mismo, subrayó la «unión» del equipo e instó a sus jugadores a recuperar la «competitividad». «El vestuario está totalmente unido. Lo puedo garantizar», aseveró.

Preguntado por una posible destitución en caso de derrota, el preparador catalán desvió la respuesta hacia el colectivo. «Rudé no invierte un segundo de su vida en pensar en Rudé. Toda la energía está focalizada en mis jugadores». «Ha sido una semana dura. No podía ser de otra manera después de la derrota. Nos hemos alejado de la punta y se acercan los perseguidores, por lo que hemos de sacar resultados ya», añadió. Sobre las causas de la mala racha, habló de una cuestión «multifactorial». «En el corto plazo hemos perdido competitividad, no tanto por una cuestión de juego sino por lo mental. Debemos ponernos de nuevo el mono de trabajo y recuperar».

El rival

En cuanto al filial del Barcelona, que es tercero en la tabla con un punto más que el Castellón, Rudé comentó que practica «el mejor juego ofensivo de todo el grupo». «Es un equipo con una calidad individual brutal y el partido será duro porque es un gran rival. Será apretado, no podemos esperar salir y marcar cinco goles al Barcelona», indicó. En ese sentido, señaló la importancia de la grada. «Sufriremos, y el apoyo de la afición será clave», dijo.

Las bajas

El equipo ha entrenado este viernes en Castalia, con dos bajas confirmadas: el lateral Javi Antón y el mediapunta Pablo Hernández se ausentarán por sus respectivas lesiones. Respecto al también lateral Salva Ruiz, que lleva varios meses sin competir, Rudé explicó que está entrenando junto al equipo y «recuperando ritmo competitivo». Su participación dependerá de la decisión de los técnicos.