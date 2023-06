CD Castellón | Carlos Ernesto Fontana: «El fútbol necesita instituciones como el Castellón y el Dépor en 1ª»

Carlos Ernesto Fontana (Merlo, Argentina, 1958) es uno de los futbolistas más destacados que ha defendido los colores de Castellón y Deportivo, rivales en la semifinal de las eliminatorias de ascenso a Segunda División.

Fontana llegó a A Coruña en 1987 avalado por los 13 tantos que firmó en su cuarta y última temporada en el Castellón. Ahora vive en Jerez, donde está afincado desde hace años y observa desde la distancia, y con el corazón dividido, la eliminatoria entre los dos equipos.

En su época, Castellón y Deportivo solían enfrentarse cada año en Segunda, pero desde los duelos de la temporada 1988-89, con usted de blanquiazul, no se habían vuelto a encontrar hasta ahora.

-Sí, son dos clubs que han tardado en reencontrarse y, además, lo han hecho una categoría más baja que las de antaño. Es una lástima, una pena que dos instituciones con tanta historia y tan grandes en el fútbol español estén en la categoría que están ahora mismo.

Usted jugó cuatro años en el Castellón y dos en el Deportivo, ¿a cuál de los dos equipos le tiene más apego?

En Castellón fueron más años, muchos más años. Tengo muchos amigos en la zona. Y en A Coruña la gente es muy entrañable, a mí me arroparon, me quisieron muchísimo y me atendieron muy bien, por lo que también tengo mucho apego y muchos amigos. Ninguno de los dos equipos ahora mismo está donde debe estar. No te voy a decir ni uno ni el otro. Son dos instituciones que tienen que estar por lo menos en Segunda y, si me apuras, incluso en Primera División.

No se moja…

Que suban los dos, porque la verdad es que deberían subir los dos. El fútbol español necesita instituciones como el Deportivo y el Castellón en Primera División. Tienen los dos infraestructuras para estar en Primera. El Deportivo tiene una historia muy reciente muy grande, con grandísimos jugadores en Primera División y también en Europa. Tiene una afición de 25.000 o 30.000 personas y eso no lo tienen muchos equipos de Primera ahora mismo.

Castalia también aprieta mucho.

Sí, por supuesto. La afición del Castellón es muy fuerte, lo que pasa es que la situación que ha estado atravesando el club en años anteriores la ha tenido un poco aletargada y dormida en algunos momentos, pero ahora ha despertado y sabe lo que se está jugando. Los dos equipos y las dos aficiones lo saben. Si es que para mí es muy difícil decir… ¿Quién quieres que suba? Los dos.

Polivalencia, carisma y goles en los años 80 Carlos Ernesto Fontana llegó al CD Castellón durante el verano de 1983, procedente del Jerez. Antes había jugado en su país natal, Argentina, en clubs como Independiente y Belgrano. En la capital de la Plana triunfó por su polivalencia, su carisma y sus goles. Como centrocampista, extremo o delantero, acumuló 28 goles en cuatro temporadas, siempre en Segunda División, antes de hacer las maletas rumbo a A Coruña. Allí, el entrenador Arsenio Iglesias lo reubicó como central. También jugó en el Melilla, el Portuense y el Almería.



El Dépor partirá con la ventaja del 1-0 de la ida. ¿Cómo cree que será la vuelta?

Según como yo veo el fútbol, salir a defender un resultado es crucificarte y más en el fútbol moderno. El que especula, lo termina pagando. Yo salía siempre a ganar, como jugador y como entrenador, porque si sales a especular, el fútbol te pasa factura. Si pierdes con tus armas, has perdido con tus armas, pero no hay que cambiarlas.

¿Verá el domingo el desenlace de la eliminatoria?

Por supuesto. No me lo pierdo.